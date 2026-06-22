Profeco revela dónde está la canasta básica más barata y reporta baja en precio del diésel y jitomate

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, presentó una nueva edición de la sección “Quién es quién en los precios”, en la que destacó avances en la estabilización de precios de productos básicos, combustibles y servicios financieros.

El funcionario informó que la Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la opción más conveniente para el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México, tanto en transferencias bancarias como en operaciones en efectivo. Según el monitoreo más reciente de Profeco, esta institución ofrece el mayor rendimiento para quienes envían dinero al país.

Además, destacó que continúan mejorando los indicadores relacionados con el acuerdo nacional para contener el precio del diésel y que la mayoría de las cadenas comerciales ya cumplen con el compromiso de vender la canasta básica en menos de 910 pesos.

Finabien se mantiene como la mejor opción para enviar remesas

Escalante Ruiz señaló que, por décimo mes consecutivo, Finabien encabeza el monitoreo de remesadoras en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia.

De acuerdo con los datos presentados, por un envío de 400 dólares ofrece el mayor monto recibido en México, superando a otras empresas del sector. En contraste, algunas remesadoras continúan registrando diferencias importantes en el dinero entregado a las familias mexicanas.

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Profeco reiteró el llamado a consultar sus herramientas de monitoreo antes de realizar envíos para comparar opciones y obtener un mejor rendimiento.

Más gasolineras cumplen con el acuerdo para estabilizar el diésel

En materia de combustibles, el titular de Profeco destacó que ha aumentado significativamente el número de estaciones de servicio que venden el litro de diésel por debajo de los 27 pesos.

Mientras que a principios de mayo poco más del 30 por ciento de las estaciones cumplían con ese objetivo, para mediados de junio la cifra ya superaba el 77 por ciento.

Asimismo, informó que el precio promedio nacional del diésel ha mostrado una tendencia descendente en las últimas semanas, resultado de los acuerdos impulsados entre autoridades y distribuidores.

¿Dónde se encontró la canasta básica más barata?

Respecto al monitoreo de productos de consumo básico, Profeco informó que la canasta de 24 artículos más económica se localizó en una tienda Chedraui de Puebla, con un precio de $764.40 pesos.

La mayoría de los establecimientos revisados se mantuvo por debajo del límite de 910 pesos establecido en el acuerdo renovado recientemente entre el Gobierno federal, productores y cadenas comerciales.

Entre las grandes cadenas nacionales, Chedraui registró el precio promedio más bajo, seguida por Soriana y Bodega Aurrerá.

#MañaneraDelPueblo | Seguimiento a la estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina:



📊 Resultados al 19 de junio de 2026:

▪️ 77.3% de las estaciones de servicio en el país cumplen con el acuerdo.

▪️ Esto representa un total de 7,967 estaciones.… pic.twitter.com/Ls6LEIUiNg — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 22, 2026

El precio del jitomate continúa bajando

Otro de los indicadores destacados fue la reducción en el precio del jitomate saladette.

Profeco informó que, tras las mesas de trabajo impulsadas por el Gobierno federal con productores, distribuidores y autoridades del sector agroalimentario, el precio promedio nacional del kilogramo se ubicó por debajo de los 20 pesos durante la segunda semana de junio.

El funcionario señaló que esta tendencia también se refleja en las tiendas de autoservicio y que continuará el seguimiento para verificar que los beneficios lleguen a los consumidores.

Finalmente, Profeco invitó a la población a consultar los monitoreos de precios disponibles en sus plataformas digitales y recordó que la edición más reciente de la Revista del Consumidor incluye un estudio sobre papas fritas y botanas de maíz y trigo, donde se detectaron productos con niveles de grasa y sodio superiores a los declarados en su etiquetado.

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