Prevén ocupación hotelera de hasta el 70% y mayor derrama económica en las vacaciones de verano en Yucatán

El sector turístico de Yucatán anticipa una de sus mejores temporadas de verano de los últimos años, con expectativas de alcanzar una ocupación hotelera de entre el 60 y el 70 por ciento durante julio y agosto, impulsada por el constante flujo de visitantes que llegan vía aérea y el efecto económico que ya comienza a generar la Copa del Mundo.

El titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Darío Flota Ocampo, señaló que las proyecciones para este año superan las registradas en el mismo periodo de 2025, cuando la entidad no alcanzó una temporada veraniega plenamente consolidada.

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Aunque la llegada masiva de turistas todavía no se refleja de manera significativa en los hoteles, el primer impacto económico de la Copa Mundial ya es visible en otros sectores.

“Lo que sí es muy notorio es la actividad en restaurantes y bares que transmiten los partidos; entre el calor que disfrutamos en Mérida, el clima se presta para que estos negocios aumenten su afluencia”, indicó el funcionario.

Las reservaciones para julio y agosto avanzan de manera gradual conforme se desarrolla la fase de grupos del Mundial.

Arribo escalonado

Flota Ocampo recordó que la llegada de turistas nacionales se dará de manera escalonada entre principios de julio y agosto debido a que el fin del ciclo escolar en México no ocurre en las mismas fechas en todas las entidades federativas. Aun con este calendario fragmentado, las perspectivas para el verano son considerablemente más favorables que las observadas el año pasado.

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Para apuntalar estas expectativas, la Sefotur reforzó desde el mes pasado sus campañas de promoción y difusión en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres principales sedes de la actividad mundialista en el país. La estrategia busca capitalizar la visibilidad internacional que genera la Copa del Mundo y atraer visitantes nacionales y extranjeros hacia los distintos destinos de la entidad.