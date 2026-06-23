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Hoy no circula 2026 CDMX y Edomex: ¿Qué carros descansan este martes 23 de junio?

Conoce las restricciones del programa Hoy No Circula para el martes 23 de junio de 2026 en CDMX y Edomex. Infórmate sobre qué vehículos no podrán circular, las excepciones y las posibles sanciones por incumplimiento.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

23 de jun de 2026

2 min

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El objetivo del programa Hoy No Circula, es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos
El objetivo del programa Hoy No Circula, es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación vehicular según el último dígito de la placa y el color del engomado.

Hoy No Circula: Estos carros descansan este martes de acuerdo con sus placas y engomado

Este martes 23 de junio de 2026, no podrán circular los vehículos con engomado rosa o terminación de placa 7 u 8, que cuenten con holograma 1 o 2. Esta restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco
En el filtro de revisión, encabezado por agentes de Tránsito Municipal, varias unidades fueron colocadas en grúas para ser trasladadas al corralón

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¿Cuándo hay Contingencia Ambiental y se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se implementa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

En estas situaciones, se amplían las restricciones vehiculares para reducir las emisiones contaminantes y proteger la salud pública. Es importante estar atento a los comunicados oficiales para conocer las medidas adicionales que puedan aplicarse.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula y cuál es la razón?

Están exentos del programa Hoy No Circula los vehículos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos, así como motocicletas, transporte público, vehículos de emergencia y aquellos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

La razón es que estos vehículos generan menores emisiones contaminantes o cumplen funciones esenciales.

¿Qué es el programa Hoy No Circula, para qué sirve y dónde aplica?

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos según el último dígito de la placa y el color del engomado.

Su propósito es disminuir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Multas y sanciones por no respetar el programa Hoy No Circula

No respetar las restricciones del programa Hoy No Circula puede resultar en multas que oscilan entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización(UMA), equivalentes a montos que van desde $2,346.20 hasta $3,519.30 pesos.

 Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales y trámites para su liberación.

Para más información y actualizaciones, se recomienda consultar fuentes oficiales como la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

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