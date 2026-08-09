Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Madrugada de violencia en Puerto Aventuras: atacan bar con bombas molotov

Yucatán

Muere atropellado un ocelote en la carretera Conkal-Chicxulub Puerto

El felino fue localizado sin vida en el kilómetro 25; autoridades resguardaron el ejemplar y darían aviso a Profepa.

Por Redacción Por Esto!

9 de ago de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Atropellan y matan a ocelote en carretera de Yucatán
Atropellan y matan a ocelote en carretera de Yucatán / Especial

La mañana de ayer un ocelote (Leopardus pardalis) fue encontrado sin vida a un costado de la carretera Conkal-Chicxulub Puerto, a la altura del kilómetro 25, presuntamente después de ser atropellado.

El ejemplar presentaba heridas compatibles con el impacto de un vehículo y fue localizado durante un recorrido de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes procedieron a resguardar el cuerpo.

El felino sería trasladado a una base para realizar el procedimiento correspondiente como ejemplar de fauna silvestre y posteriormente entregarlo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Adolescente se arroja de puente en Ciudad del Carmen

Noticia Destacada

Adolescente se arroja de puente en Ciudad del Carmen

El hallazgo llamó la atención debido a que se trata de un ocelote, una de las especies de felinos silvestres que todavía habitan en la Península de Yucatán y que se encuentra bajo protección debido a las condiciones que enfrenta su población en territorio nacional.

El ocelote está catalogado como especie en peligro de extinción (P) dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, clasificación que reconoce el riesgo que enfrenta esta especie en México y la necesidad de implementar medidas para su protección y conservación.

Como medida preventiva, personal de la SGIRPC participó en la evacuación de aproximadamente 30 habitantes de la zona

Noticia Destacada

Pipa con 3 mil litros de gas LP cae en socavón en Coyoacán; evacúan a 30 personas

Riesgos crecientes

La presencia de estos felinos depende de la disponibilidad de áreas de vegetación que les permitan desplazarse, alimentarse y reproducirse. Sin embargo, la expansión de las zonas urbanizadas, la pérdida y fragmentación de su hábitat y la construcción de caminos y carreteras han generado nuevos riesgos para ejemplares que necesitan trasladarse entre distintos espacios naturales.

El hallazgo del ejemplar en la carretera Conkal- Chicxulub Puerto, a la altura del km 25, representa una pérdida para la biodiversidad de Yucatán y vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar precauciones al circular por zonas donde existe presencia de fauna silvestre.

Te puede interesar