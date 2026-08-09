Muere atropellado un ocelote en la carretera Conkal-Chicxulub Puerto

La mañana de ayer un ocelote (Leopardus pardalis) fue encontrado sin vida a un costado de la carretera Conkal-Chicxulub Puerto, a la altura del kilómetro 25, presuntamente después de ser atropellado.

El ejemplar presentaba heridas compatibles con el impacto de un vehículo y fue localizado durante un recorrido de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes procedieron a resguardar el cuerpo.

El felino sería trasladado a una base para realizar el procedimiento correspondiente como ejemplar de fauna silvestre y posteriormente entregarlo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Noticia Destacada Adolescente se arroja de puente en Ciudad del Carmen

El hallazgo llamó la atención debido a que se trata de un ocelote, una de las especies de felinos silvestres que todavía habitan en la Península de Yucatán y que se encuentra bajo protección debido a las condiciones que enfrenta su población en territorio nacional.

El ocelote está catalogado como especie en peligro de extinción (P) dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, clasificación que reconoce el riesgo que enfrenta esta especie en México y la necesidad de implementar medidas para su protección y conservación.

Noticia Destacada Pipa con 3 mil litros de gas LP cae en socavón en Coyoacán; evacúan a 30 personas

Riesgos crecientes

La presencia de estos felinos depende de la disponibilidad de áreas de vegetación que les permitan desplazarse, alimentarse y reproducirse. Sin embargo, la expansión de las zonas urbanizadas, la pérdida y fragmentación de su hábitat y la construcción de caminos y carreteras han generado nuevos riesgos para ejemplares que necesitan trasladarse entre distintos espacios naturales.

El hallazgo del ejemplar en la carretera Conkal- Chicxulub Puerto, a la altura del km 25, representa una pérdida para la biodiversidad de Yucatán y vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar precauciones al circular por zonas donde existe presencia de fauna silvestre.