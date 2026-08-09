Mar “se traga” a pescador de X-Bec: buscan a Demetrio Chan May en Dzilam de Bravo

Desesperada se encuentra una familia de la comisaría de X-Bec, luego de que uno de sus integrantes desapareciera en aguas de Dzilam de Bravo mientras realizaba labores de pesca.

Se trata de Demetrio Chan May, conocido entre familiares y amigos como Oso u Osito, quien es originario de X-Bec y se encontraba trabajando junto con un grupo de pescadores a bordo de la embarcación Nereo 21.

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De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el pescador cayó al mar cuando la embarcación se encontraba en movimiento, sin que hasta el momento haya podido ser localizado.

Han transcurrido tres días desde su desaparición, por lo que la preocupación entre sus seres queridos aumenta conforme pasan las horas.

Tras conocerse el hecho, autoridades marítimas pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de ubicar al pescador extraviado en el mar de Dzilam de Bravo. Las labores se mantienen con la esperanza de encontrarlo y ponerlo a salvo.

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Mientras tanto, en la comisaría de X.Bec, familiares, amigos y habitantes permanecen atentos al desarrollo de la búsqueda y expresan su esperanza de que Demetrio Chan May sea localizado con vida.

La familia solicitó el apoyo de la ciudadanía y puso a disposición el número 9911247319, al que pueden comunicarse aquellas personas que tengan información sobre su paradero o hayan logrado avistarlo.

La desaparición mantiene consternada a la comunidad de X-Bec, donde sus habitantes esperan que las labores de búsqueda permitan encontrar pronto al conocido Osito y que pueda regresar sano y salvo con sus familiares.