Madrugada de violencia en Puerto Aventuras: atacan bar con bombas molotov

Un ataque atribuido a un grupo de sujetos armados provocó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia durante la madrugada de este domingo, luego de que un bar ubicado en la alcaldía de Puerto Aventuras fuera atacado con bombas Molotov, al igual que dos vehículos estacionados en las inmediaciones.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando el propietario del establecimiento, identificado como “El Paraíso”, solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 al reportar que varios hombres armados habían llegado al sitio y comenzado una agresión.

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De acuerdo con los primeros datos recabados, mientras algunos de los presuntos responsables rodeaban el inmueble, otros ingresaron al establecimiento y lanzaron artefactos incendiarios, provocando fuego en el interior.

De manera simultánea, otros integrantes del grupo arrojaron bombas Molotov contra dos vehículos que se encontraban estacionados bajo una carpa blanca, a un costado del negocio y cerca de una vivienda.

La llamada de emergencia generó una rápida respuesta por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos al sector de Puerto Aventuras, quienes solicitaron el apoyo de unidades provenientes de Playa del Carmen, así como de elementos del Cuerpo de Bomberos.

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A su llegada, los cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas. La intervención oportuna permitió sofocar el incendio tanto en el establecimiento como en los vehículos afectados.

Aunque las unidades presentaron daños, éstos fueron considerados menores en la carrocería. En cuanto al bar, hasta el momento no se ha establecido el monto de las pérdidas, debido a que los propietarios decidieron mantener cerrado el inmueble después de la emergencia.

Durante las labores de inspección, las autoridades localizaron varios casquillos percutidos en el lugar. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido oficialmente si dichos indicios están relacionados con alguna detonación realizada durante el ataque. Una persona resultó con diversos golpes a consecuencia del incidente.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, después de valorarla, determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital. La zona fue acordonada por los elementos de seguridad para preservar los indicios y permitir que personal especializado realizara las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el sitio quedó bajo resguardo y a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que inició la carpeta de investigación por estos hechos. No se reporto la detención de algún presunto responsable. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la identidad de los agresores y determinar el móvil del ataque.