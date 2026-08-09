Temen vecinos de San Francisco en Campeche que colapse la torre del reloj

Tras registrarse un segundo derrumbe de las vigas que sostienen la maquinaria del reloj, vecinos de los Portales de San Francisco demandaron la rehabilitación de esta plazuela, considerada parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad y uno de los sitios más visitados de la ciudad por sus tradicionales cenadurías, frecuentadas por ciudadanos y turistas nacionales y extranjeros.

Los habitantes señalaron que quienes transitan diariamente por el tradicional cruce de las calles Gómez Farías y 10 están expuestos a sufrir algún accidente debido al deterioro de la estructura.

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Recordaron que este sitio histórico fue rescatado durante el gobierno de Jorge Salomón Azar García y posteriormente recibió trabajos de mejoramiento durante la administración de Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien ordenó retirar la fuente y los faroles que iluminaban los portales hace más de 30 años.

Sin embargo, señalaron que el lugar continúa a la espera de acciones de rescate mediante el Programa de Fachadas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“No solo corremos peligro de que nos caigan piedras o pedazos de techos y muros las familias que aquí vivimos, sino también las personas que llegan, como los turistas, sobre todo en las noches. Todavía en la mañana, alrededor de las 11, cayó otro pedazo, y eso es prueba de que puede ocurrir una desgracia si las autoridades no actúan”, manifestó Karla Dzul, vecina del lugar.

Los vecinos advirtieron que existe el riesgo de que parte de la estructura colapse por el peso de la maquinaria del reloj, que dejó de funcionar y que forma parte del atractivo turístico de este sitio colonial.

También señalaron que varias fachadas y columnas de piedra presentan un avanzado deterioro y se desprenden a pedazos, sin que hasta el momento personal del INAH haya acudido al lugar para determinar las acciones de conservación necesarias.

“En cualquier momento se puede derrumbar el techo con las vigas que sostienen la maquinaria del reloj. Se nota de inmediato porque vemos caer chorros de agua cuando llueve. Aquí, las fachadas se desmoronan y caen a pedazos, y se ve el tiempo que lleva abandonado este lugar colonial, uno de los más visitados de la ciudad. Todos los vecinos estamos asustados al ver que están cayendo piedras grandes”, señaló Gabriela Cervera, habitante de los Portales.

“Fue el gobernador Jorge Salomón quien embelleció los Portales de San Francisco y, desde entonces, no se les ha dado la atención necesaria. En el caso del reloj, sería mejor que retiraran la maquinaria y dejaran la carátula como adorno”, añadió Luis Carrillo.

Los vecinos indicaron que el riesgo también alcanza a los trabajadores de los restaurantes ubicados en los Portales de San Francisco, así como a los clientes que acuden diariamente a comer.

“También corremos peligro los que venimos a trabajar aquí, sobre todo las personas que llegan a comer. Imagínate que le caiga una piedra a ti o a tu familia mientras están comiendo”, comentó José Pérez, empleado de un restaurante.