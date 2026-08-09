Imprudencia causa el 92% de los choques en Chetumal

El nulo respeto a los señalamientos, así como la falta de precaución y distracciones al volante provocaron el 92 por ciento de los accidentes automovilísticos durante la última semana en Chetumal, informó la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ante ello, ciudadanos exigieron que la dependencia incremente su presencia en el destino, sobre todo durante los fines de semana, para hacer frente a esta problemática.

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De acuerdo con cifras oficiales, durante la primera semana del presente mes se registraron 26 accidentes, de los cuales 24 fueron atribuidos a imprudencias y dos al consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Entre lunes y martes se contabilizaron nueve percances; el miércoles, ocho; el jueves, uno, y el viernes cerró con ocho, uno de ellos relacionado con la ingesta excesiva de alcohol.

Rosalía Díaz, madre de familia, refirió que ya es tiempo de que las autoridades estatales refuercen la Dirección de Tránsito, debido a que la capital del estado continúa creciendo y el personal ya no se da abasto.

Guadalupe Briceño, de oficio taxista, dijo que, a su parecer, uno de los principales factores de los percances en la ciudad son los motociclistas que no respetan el reglamento, ignoran los señalamientos y circulan a gran velocidad.

Gerardo Ocaña, quien también estuvo involucrado en un percance provocado por un conductor ebrio en la colonia Barrio Bravo, relató que, aunque el responsable destrozó el frente de su vehículo, él resultó ileso.

Álvaro Sulub, taxista con una década de experiencia, se pronunció a favor de capacitar a los elementos de Tránsito para que dejen de tolerar a los conductores que circulan a exceso de velocidad, hablan o chatean por teléfono celular, realizan vueltas en “U” donde está prohibido, ignoran los altos entre camellones, desatienden las luces ámbar de los semáforos, ocupan indebidamente espacios de estacionamiento y cometen otras infracciones que terminan en percances.

Durante la última semana de julio, la ciudad registró una cifra aún mayor, al contabilizar 35 accidentes, de los cuales 32 fueron atribuidos a la falta de precaución. El desglose muestra que miércoles y viernes se mantienen como los días de mayor siniestralidad, con hasta ocho choques por jornada.

En este tenor, las autoridades viales reiteraron el llamado a automovilistas y motociclistas para mantener total atención al conducir, evitar distracciones y extremar precauciones.