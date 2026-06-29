Mañanera de hoy 29 de junio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 29 de junio.
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29/06/2026 a las 07:49
Y conforme al convenio Pacic, la canasta básica más barata se localizó en la tienda Mega Soriana La Diana, en Acapulco en $749.40 pesos.
29/06/2026 a las 07:47
En el caso del a gasolina regular, el precio promedio nacional es de $23.69 peso.
29/06/2026 a las 07:46
Respecto al precio del litro de diesel, 79% de las estaciones ya cumplen con ofrecerlo por debajo de los $27 pesos, conforme al acuerdo firmado entre el Gobierno federal y empresarios gasolineros.
29/06/2026 a las 07:44
El titular de Profeco destaca que Finabien cumple 11 meses como la la remesadora que más pesos da por los dólares que envían los paisanos desde Estados Unidos.
29/06/2026 a las 07:43
María Luisa Alcalde, consejera jurídica de Presidencia y Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas informarán sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos.
29/06/2026 a las 07:42
Como cada lunes Iván Escalante, titular de Profeco, presenta la sección 'Quién es quién en los precios'.
29/06/2026 a las 07:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 29 de junio.
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