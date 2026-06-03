AMLO publica carta sobre la relación México–Estados Unidos; cuestiona gobierno de Trump, y deja claro su apoyo a Sheinbaum

En una nueva “aparición” pública dentro de la política nacional, el expresidente de México Andrés Manuel Lopez Obrador, publicó una carta a través de sus redes sociales, donde muestra su apoyo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuestiona "las nuevas formas" de gobernar de Donald Trump, pues durante su gestión, afirma, era totalmente lo contrario.

"Por lo mismo, no descarto –y deseo– que el presidente Trump rectifique; ojalá que vuelva a gobernar como antes".

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Entre los puntos clave de la carta de AMLO, destaca el de la guerra que el gobierno de Estados Unidos declaró ante el crimen organizado, los cárteles mexicanos y de otros países de América Latina, llamándoles “narcoterroristas”, término que en algún momento el mismo expresidente mexicano recomendó a Donald Trump en utilizar.

“Más aun, en una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas; le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido. Tengo presente que le advertí lo que ocurriría y que, ahora, luego de que lo hicieron cambiar de parecer, lamentablemente está sucediendo, no sólo en México, sino también en otras partes del mundo: que con el simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna”, se lee en el documento de cuatro cuartillas.

Por otro lado, el exmandatario dejó muy clara su postura y apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, principalmente porque ha sabido, en su opinión, llevar las riendas del país con responsabilidad.

“No creo en lo primero; es decir, en el cambio de circunstancias, porque en el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”, sentencia AMLO.

A continuación te dejamos la carta completa de AMLO: