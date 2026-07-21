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Niños de Yucatán disfrutan el inicio del Campamento Baaxal Paal 2026

Yucatán / Mérida

Niños de Yucatán disfrutan el inicio del Campamento Baaxal Paal 2026

El gobernador Joaquín Dáiz Mena dio inicio al Campamento Baaxal Paal en 26 sedes del estado.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

21 de jul de 2026

1 min

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Más de mil niños participan en el Campamento de Verano Baaxal Paal 2026
Más de mil niños participan en el Campamento de Verano Baaxal Paal 2026 / Marco Sánchez

La fiesta de los niños comenzó, la edición 2016 del Campamento de Verano “Baaxal Paal” fue inaugurado por el Gobernador del Estado, Joaquín “Huacho” Diaz Mena en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera” del Complejo Deportivo “Kukulcán”.

Para este año se abrieron un total de 26 sedes, 15 en Mérida y 11 en el interior del Estado donde más de mil niños entre los seis y los 12 años pasarán dos semanas de diversión y aprendizaje deportivo y cultural.

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“A los niños y niñas les digo que jueguen, aprendan y disfruten haciendo amigos, estas son sus vacaciones y este es su campamento, que se diviertan”, señaló el mandatario Estatal.

Las actividades comenzaron el lunes 20 de julio y concluirá oficialmente el viernes 31, aunque el sábado primero de agosto se verificará una mini olimpiada para captar talentos deportivos.

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Durante la inauguración hubo exhibiciones de judo, karate y taekwondo de parte de los seleccionados Estatales que tomaron parte en la pasada Olimpiada Nacional.

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