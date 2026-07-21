Lentes gratis para niños en Mérida: requisitos, fechas y dónde realizar el trámite

Con el próximo regreso a clases, muchas familias comienzan a preparar útiles, uniformes y todo lo necesario para el nuevo ciclo escolar.

Sin embargo, la salud visual también es un aspecto fundamental para el aprendizaje, por lo que el Ayuntamiento de Mérida lanzó una nueva jornada del programa Ver Mejor, que ofrecerá exámenes de la vista y lentes gratuitos para niñas y niños.

La iniciativa busca apoyar a menores que presentan dificultades para ver correctamente, contribuyendo a mejorar su desempeño escolar y su calidad de vida mediante la entrega de lentes sin costo a quienes los requieran.

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¿Quiénes pueden recibir lentes gratis en Mérida?

El programa Ver Mejor está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad que vivan en el municipio de Mérida o en alguna de sus comisarías. Durante la jornada se realizará una prueba de la vista y, en caso de ser necesario, los menores podrán acceder a lentes gratuitos.

La atención se brindará del 29 de julio al 1 de agosto de 2026 en el Auditorio de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicado en calle 65 número 368 Interior, entre 40 y 42, colonia Centro.

Fechas y horarios de atención

Las personas interesadas podrán acudir en los siguientes horarios:

Miércoles 29 al viernes 31 de julio: de 12:00 del día a 6:00 de la tarde .

de . Sábado 1 de agosto: de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

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Se recomienda acudir con anticipación y llevar toda la documentación requerida para agilizar el proceso.

Documentos necesarios para solicitar los lentes gratuitos

Para participar en el programa, el padre, madre o tutor deberá presentar copias de los siguientes documentos:

INE vigente del tutor con domicilio en Mérida o sus comisarías.

Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz con una antigüedad no mayor a tres meses).

Acta de nacimiento del menor.

El Ayuntamiento de Mérida invitó a las familias a aprovechar esta campaña, ya que detectar y corregir problemas de visión desde edades tempranas puede favorecer el rendimiento académico y el bienestar de las niñas y los niños durante el próximo ciclo escolar.