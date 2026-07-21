Dos hermanos menores desaparecen en Tulum; investigan presunta sustracción por uno de sus padres

Dos hermanos menores de edad, un niño de un año y seis meses y una adolescente de 16 años, fueron reportados como desaparecidos en esta ciudad, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) activó una Alerta Amber y el Protocolo Alba para agilizar su búsqueda y localización. De manera extraoficial, trascendió que uno de sus progenitores presuntamente los habría sustraído sin la autorización correspondiente, aunque esta versión forma parte de las líneas de investigación y no ha sido confirmada por las autoridades.

Las fichas de búsqueda identifican a los menores como José Antonio Álvarez Pérez, de un año y seis meses, y Ángela Valentina Álvarez Pérez, de 16 años, quienes fueron vistos por última vez el pasado 20 de julio en el municipio de Tulum. Ambos fueron reportados como personas no localizadas ese mismo día, por lo que la Fiscalía activó los mecanismos de búsqueda para dar con su paradero.

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La adolescente mide aproximadamente 1.52 metros, es de tez morena, complexión delgada, cabello negro, corto y ondulado, ojos negros y tiene como señas particulares un lunar debajo del labio y una quemadura en el pie derecho. Al momento de su desaparición vestía una blusa blanca y un short tipo pijama con estampado de flores.

Por su parte, el menor es de tez morena clara, complexión media, cabello negro, corto y lacio, ojos negros y presenta una raspadura en la frente como seña particular; se desconoce la ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición.

De acuerdo con información obtenida por este medio, una de las principales líneas de investigación apunta a que ambos menores habrían sido sustraídos por uno de sus progenitores sin el consentimiento del otro tutor legal.

No obstante, la Fiscalía General del Estado continúa realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió su desaparición.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a los dos hermanos y exhortaron a cualquier persona que cuente con información sobre su paradero a comunicarse de inmediato con la Fiscalía General del Estado o al número de emergencias 911. Destacaron que toda información será tratada de manera confidencial y que los protocolos de búsqueda permanecen activos hasta lograr su localización.