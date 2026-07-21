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Adulto mayor sufre descompensación y provoca choque contra motociclistas en Campeche

Un adulto mayor sufrió una complicación por diabetes mientras conducía y chocó contra una motocicleta en la avenida Gobernadores. Socorristas atendieron la emergencia.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de jul de 2026

1 min

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Un adulto mayor sufrió una descompensación mientras conducía en Campeche.
Un adulto mayor sufrió una descompensación mientras conducía en Campeche. / Alejandro Pech

Un adulto mayor que padece diabetes se sintió mal mientras conducía un automóvil a exceso de velocidad y quien terminó impactándose contra una motocicleta, en la que viajaban dos jóvenes, quienes resultaron con golpes menores.

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El hecho ocurrió sobre la avenida Gobernadores, antes del cruce con la calle 45, en el barrio de Santa Ana, donde el conductor perdió el control del volante al presentar complicaciones de salud y chocó contra la motocicleta.

Paramédicos del sector salud acudieron al sitio para valorar al adulto mayor, quien recibió atención prehospitalaria, mientras que los involucrados permanecieron en el lugar en espera de la intervención de las autoridades correspondientes.

JGH

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