Morena responde por señalamientos contra integrantes del movimiento: “No se va a encubrir a nadie”

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que el partido no encubrirá a ninguna persona ante posibles actos de corrupción, en respuesta a los señalamientos contra Rafael Marín Mollinedo relacionados con el control de las aduanas y el transporte de combustibles mediante ferrotanques.

Durante una conferencia de prensa encabezada este martes 21 de julio, la dirigente morenista sostuvo que cualquier señalamiento debe investigarse conforme a la ley y por las autoridades correspondientes.

“En Morena no se va a encubrir a nadie”, expresó Montiel al ser cuestionada sobre el caso. Sin embargo, advirtió que una acusación pública o periodística no equivale a la existencia de una investigación oficial ni demuestra responsabilidad penal.

¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre Rafael Marín?

La dirigente nacional de Morena señaló que las instituciones deben revisar cualquier posible irregularidad con pruebas, expedientes y respeto al debido proceso.

Montiel evitó adelantar una conclusión sobre Rafael Marín Mollinedo y sostuvo que corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos para abrir una investigación formal.

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Su postura se produce después de publicaciones y señalamientos sobre el funcionamiento de las aduanas, el ingreso ilegal de combustibles y el uso de ferrotanques, buques y camiones cisterna en esquemas de contrabando conocidos como huachicol fiscal.

Investigaciones periodísticas han documentado que redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos utilizaron aduanas de Tamaulipas y distintos medios de transporte para introducir combustibles sin pagar los impuestos correspondientes.

Sin embargo, estos reportes no sustituyen una determinación de la Fiscalía ni prueban, por sí solos, la responsabilidad de un exfuncionario.

¿Quién es Rafael Marín Mollinedo?

Rafael Marín Mollinedo encabezó la Agencia Nacional de Aduanas de México en dos periodos. Su gestión más reciente comenzó en febrero de 2025 y terminó el 31 de marzo de 2026, cuando dejó el cargo y fue sustituido por Héctor Romero Gutiérrez.

Durante su paso por Aduanas, la institución enfrentó cuestionamientos por el contrabando de combustibles y las posibles redes de corrupción que operaban en puertos y cruces fronterizos. También recibió señalamientos por una promoción política anticipada rumbo a las elecciones de Quintana Roo de 2027.

Tras su salida de la ANAM, Marín permaneció dentro de la administración federal como delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán.

Morena pide separar acusaciones de investigaciones formales

Ariadna Montiel reiteró que Morena respaldará las investigaciones de las autoridades y que no habrá protección partidista para quienes hayan cometido delitos.

La presidenta del partido también pidió diferenciar entre señalamientos difundidos públicamente y procedimientos ministeriales sustentados en pruebas.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 21 de julio de 2026.https://t.co/nV6ZTyrH92 — Morena (@PartidoMorenaMx) July 21, 2026

Montiel asumió la presidencia nacional de Morena en mayo de 2026 y desde entonces ha declarado que la dirigencia no tolerará actos de corrupción y revisará los antecedentes de sus aspirantes a cargos de elección popular.

Hasta ahora, no se informó durante la conferencia sobre una carpeta de investigación específica contra Rafael Marín por el tema de los ferrotanques. Por ello, cualquier posible responsabilidad deberá establecerse mediante una indagatoria oficial y una resolución de las autoridades competentes.

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