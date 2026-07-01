Mañanera de hoy 1 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 1 de julio.
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01/07/2026 a las 07:41
"Voy a leer lo que dice el propio tratado en su Artículo 34.7 para que se entienda un poco qué ocurre el día de hoy Y por qué se ha hablado tanto de esto este el tratado", indica la presidenta.
01/07/2026 a las 07:40
Hoy es un día importante para el futuro del TMEC, porque el secretario de Economía tendrá una reunión virtual con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.
01/07/2026 a las 07:39
Sheinbaum Pardo aclara que dicho instituto de investigación hoy depende de la Secretaría de Cultura, sin embargo, pasará a ser parte de los institutos de investigación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.
01/07/2026 a las 07:39
Este día la conferencia será dedicada a un decreto que firmará la presidenta para la creación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluciones de México.
01/07/2026 a las 07:38
Dichas personas fallecieron por asfixia y en el transcurso de la mañana la propia jefa de Gobierno de la CDMX dará una conferencia al respecto, señaló la mandataria.
01/07/2026 a las 07:37
La Presidenta de México lamenta y anuncia su apoyo para los familiares de 3 personas que fallecieron ayer en uno de los festivales del Mundial en la CDMX.
01/07/2026 a las 07:37
Por ser 'Miércoles de Vivienda', se realizará un enlace a Ahome, Sinaloa.
01/07/2026 a las 07:37
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 1 de julio.
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