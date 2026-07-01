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Mañanera de hoy 1 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 1 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

1 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 1 de julio.

Actualizar narración

01/07/2026 a las 07:41

"Voy a leer lo que dice el propio tratado en su Artículo 34.7 para que se entienda un poco qué ocurre el día de hoy Y por qué se ha hablado tanto de esto este el tratado", indica la presidenta.

01/07/2026 a las 07:40

Hoy es un día importante para el futuro del TMEC, porque el secretario de Economía tendrá una reunión virtual con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

01/07/2026 a las 07:39

Sheinbaum Pardo aclara que dicho instituto de investigación hoy depende de la Secretaría de Cultura, sin embargo, pasará a ser parte de los institutos de investigación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

01/07/2026 a las 07:39

Este día la conferencia será dedicada a un decreto que firmará la presidenta para la creación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluciones de México.

01/07/2026 a las 07:38

Dichas personas fallecieron por asfixia y en el transcurso de la mañana la propia jefa de Gobierno de la CDMX dará una conferencia al respecto, señaló la mandataria.

01/07/2026 a las 07:37

La Presidenta de México lamenta y anuncia su apoyo para los familiares de 3 personas que fallecieron ayer en uno de los festivales del Mundial en la CDMX.

01/07/2026 a las 07:37

Por ser 'Miércoles de Vivienda', se realizará un enlace a Ahome, Sinaloa.

01/07/2026 a las 07:37

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 1 de julio.

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