Mueren 3 personas tras festejos en el Ángel por triunfo de México ante Ecuador; Presidenta Sheinbaum envía condolencias

Tres personas murieron durante los festejos realizados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, luego del triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que las víctimas fueron localizadas inconscientes en distintos puntos de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Aunque recibieron atención médica y maniobras de reanimación, fueron declaradas sin vida por asfixia.

¿Qué pasó en los festejos del Ángel de la Independencia?

El Puesto de Mando del Sector Salud reportó primero la atención de dos personas inconscientes en las calles de Hamburgo y Lancaster, cerca de Paseo de la Reforma, donde se concentraron miles de aficionados tras el partido.

Paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos acudieron al punto para brindar primeros auxilios. Las dos personas fueron trasladadas a un hospital, pero más tarde se confirmó la muerte de un hombre de 44 años y una mujer de 19 años.

En otro reporte, Salud CDMX informó que una mujer de 48 años fue hallada inconsciente en la calle de Berna. También recibió maniobras de reanimación y atención hospitalaria, pero fue declarada sin signos vitales.

Noticia Destacada Motul se llena de fiesta para celebrar el triunfo histórico de México

¿Qué dijeron Clara Brugada y Claudia Sheinbaum?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que los equipos de emergencia atendieron de inmediato los reportes de tres personas inconscientes en distintos puntos cercanos a Paseo de la Reforma. Además, informó que el Gobierno capitalino mantiene contacto con las familias para brindarles apoyo y acompañamiento.

Brugada expresó sus condolencias y llamó a celebrar con responsabilidad, cuidado y empatía.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein manifestó su solidaridad y apoyo a los familiares de las tres personas que fallecieron en Paseo de la Reforma de la #CDMX durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador. Además, informó que la jefa de Gobierno de la… pic.twitter.com/7yJf8oB56F — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 1, 2026

Al inicio de la conferencia mañanera de este miércoles 1 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también envió sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que la Jefatura de Gobierno ya mantiene comunicación con ellas.

La mandataria federal agregó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para apoyar en todo lo necesario.

¿Qué sigue tras las muertes en Reforma?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que los familiares de las tres víctimas recibirán acompañamiento institucional. Además, Clara Brugada tiene previsto ofrecer más información sobre lo ocurrido.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Las autoridades capitalinas pidieron esperar los reportes oficiales y reiteraron el llamado a mantener medidas de autocuidado durante celebraciones masivas, especialmente en puntos de alta concentración como el Ángel de la Independencia.

IO