Yucatán dará hasta 7 mil 500 pesos a mujeres víctimas de violencia para rentar una vivienda segura

Las mujeres que enfrenten una situación de violencia extrema en Yucatán podrán acceder a un apoyo económico de hasta 7 mil 500 pesos para rentar una vivienda segura, de acuerdo con las nuevas reglas de operación del programa Apoyos a Víctimas de Violencia de Género en el Estado de Yucatán, publicadas este martes en el Diario Oficial del Estado.

El esquema, operado por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), contempla que el recurso se entregue en una sola exhibición y cubra hasta tres meses de arrendamiento, con un monto máximo de 2 mil 500 pesos mensuales, como parte de las medidas de protección dirigidas a mujeres que necesiten abandonar un entorno de riesgo.

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De acuerdo con las reglas de operación, podrán solicitar este apoyo las mujeres mayores de edad que acrediten encontrarse en una situación de violencia extrema y que no cuenten con ingresos o perciban hasta un salario mínimo diario. El objetivo es facilitar su acceso a un espacio seguro mientras reciben atención institucional.

El programa también prevé respaldar a mujeres que carezcan de una vivienda segura, siempre que tengan previsto permanecer en el estado. En estos casos, la propia Secretaría les propondrá alternativas de alojamiento y las apoyará en la elaboración del convenio de arrendamiento.

Prioridad y preferencia

Las reglas establecen criterios de priorización cuando la demanda supere la disponibilidad presupuestal. Tendrán preferencia mujeres con discapacidad, embarazadas, adultas mayores, migrantes, integrantes de pueblos indígenas, habitantes de municipios con alto o muy alto grado de marginación y quienes tengan bajo su cuidado a personas con discapacidad.

Además del subsidio para vivienda, el programa contempla apoyos en especie para víctimas directas e indirectas de violencia de género. Entre ellos se incluyen alimentos, medicamentos, transporte, hospedaje emergente, mobiliario básico, servicios de salud y el pago de trámites relacionados con el proceso de atención.

En conjunto, estos apoyos podrán alcanzar un monto de hasta 40 mil pesos por beneficiaria durante el ejercicio fiscal. Las reglas también prevén que, en casos excepcionales y mediante un dictamen técnico debidamente justificado, la ayuda pueda superar ese límite, siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

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Bolsa de Trabajo

Como parte de las obligaciones para quienes resulten beneficiarias, Semujeres establece que deberán inscribirse a la bolsa de trabajo de la dependencia en caso de no contar con un empleo estable, destinar los recursos exclusivamente a los fines autorizados, cumplir con el protocolo de seguridad que les sea indicado y dar continuidad al acompañamiento psicológico o jurídico derivado de su situación de violencia.

La dependencia informó que la convocatoria para acceder al programa será difundida a través de sus canales oficiales, incluyendo su portal electrónico y redes sociales, una vez que inicie el proceso de recepción de solicitudes.

La publicación de estas reglas forma parte de la actualización del programa estatal orientado a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en concordancia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, que establece la obligación de las autoridades de implementar mecanismos de protección, atención integral y restitución de derechos para las víctimas.