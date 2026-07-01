Ebrio pierde el control y cae con todo y camioneta en una zanja de Campeche

El conductor de una camioneta que presuntamente transitaba en estado de ebriedad terminó dentro de una zanja luego de perder el control de la unidad cuando circulaba sobre la avenida Nacozari, quien pese a lo aparatoso del accidente, el responsable no sufrió lesiones de gravedad.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Nacozari, cuando el guiador llegó a la zona de reparación del acueducto; al no controlar la camioneta, se proyectó hacia la zanja, quedando la unidad completamente destruida.

Testigos auxiliaron al conductor, mientras agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del hecho. Minutos después arribó una ambulancia del Sector Salud, cuyos paramédicos lo valoraron en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Dicho caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.