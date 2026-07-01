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Campeche / Sucesos

Ebrio pierde el control y cae con todo y camioneta en una zanja de Campeche

Un conductor presuntamente ebrio perdió el control de su camioneta en la avenida Nacozari y terminó dentro de una zanja; pese a lo aparatoso del accidente, resultó con lesiones menores.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

1 de jul de 2026

1 min

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Conductor ebrio pierde control y termina en zanja
Conductor ebrio pierde control y termina en zanja

El conductor de una camioneta que presuntamente transitaba en estado de ebriedad terminó dentro de una zanja luego de perder el control de la unidad cuando circulaba sobre la avenida Nacozari, quien pese a lo aparatoso del accidente, el responsable no sufrió lesiones de gravedad.

Recientemente se registraron cuatro nuevos casos, con los cuales ya suman 116 diagnósticos en lo que va del año; uno de ellos corresponde a un hombre

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Nacozari, cuando el guiador llegó a la zona de reparación del acueducto; al no controlar la camioneta, se proyectó hacia la zanja, quedando la unidad completamente destruida.

Testigos auxiliaron al conductor, mientras agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento del hecho. Minutos después arribó una ambulancia del Sector Salud, cuyos paramédicos lo valoraron en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Dicho caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.

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