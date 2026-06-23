Mundial 2026: estos son los equipos que ya quedaron eliminados de la Copa del Mundo

La lucha por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a definir a sus primeras víctimas. Conforme avanzó la segunda jornada de la fase de grupos, varias selecciones quedaron sin posibilidades matemáticas de mantenerse con vida en el torneo y se despidieron antes de disputar su último compromiso.

La primera selección en quedar fuera fue Haití, que acumuló derrotas frente a Brasil y Escocia dentro del Grupo C. Aunque todavía tiene pendiente su duelo contra Marruecos, los criterios de desempate y la combinación de resultados impiden que pueda aspirar a uno de los boletos disponibles para la siguiente ronda.

Otra selección que perdió toda esperanza fue Turquía, que cayó por la mínima diferencia frente a Paraguay en el Grupo D. El conjunto europeo se quedó sin unidades tras sus dos primeros encuentros y, además, los resultados directos frente a sus rivales terminaron por condenar cualquier posibilidad de clasificación.

La tercera eliminación confirmada fue la de Túnez, que sufrió una dura derrota por 4-0 ante Japón. El equipo africano ya había sido goleado por Suecia en su presentación y ni siquiera el cambio de entrenador pudo modificar el rumbo de una participación que concluirá con su encuentro frente a Países Bajos.

Por su parte, Jordania también quedó fuera de la pelea luego de perder ante Argelia y mantenerse en el fondo del Grupo J sin puntos. Aunque todavía debe enfrentar a Argentina en la última fecha, ya no tiene opciones de alcanzar puestos de clasificación ni de competir por uno de los mejores terceros lugares.

A la lista de eliminados se sumó además Panamá, que se convirtió en la quinta selección sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa. De esta manera, el conjunto canalero se despide prematuramente de la Copa del Mundo 2026.

Selecciones eliminadas del Mundial 2026

Haití

Turquía

Túnez

Jordania

Panamá

Mientras algunas selecciones ya preparan su camino hacia los dieciseisavos de final, otras comienzan a hacer maletas. La última jornada de la fase de grupos todavía definirá a nuevos clasificados, pero para estos cinco equipos el sueño mundialista ya llegó a su final.