Mundial 2026: estos son los equipos que ya quedaron eliminados de la Copa del Mundo

La lucha por un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a definir a sus primeras víctimas. Conforme avanzó la segunda jornada de la fase de grupos, varias selecciones quedaron sin posibilidades matemáticas de mantenerse con vida en el torneo y se despidieron antes de disputar su último compromiso.
La primera selección en quedar fuera fue Haití, que acumuló derrotas frente a Brasil y Escocia dentro del Grupo C. Aunque todavía tiene pendiente su duelo contra Marruecos, los criterios de desempate y la combinación de resultados impiden que pueda aspirar a uno de los boletos disponibles para la siguiente ronda.
Otra selección que perdió toda esperanza fue Turquía, que cayó por la mínima diferencia frente a Paraguay en el Grupo D. El conjunto europeo se quedó sin unidades tras sus dos primeros encuentros y, además, los resultados directos frente a sus rivales terminaron por condenar cualquier posibilidad de clasificación.
La tercera eliminación confirmada fue la de Túnez, que sufrió una dura derrota por 4-0 ante Japón. El equipo africano ya había sido goleado por Suecia en su presentación y ni siquiera el cambio de entrenador pudo modificar el rumbo de una participación que concluirá con su encuentro frente a Países Bajos.
Por su parte, Jordania también quedó fuera de la pelea luego de perder ante Argelia y mantenerse en el fondo del Grupo J sin puntos. Aunque todavía debe enfrentar a Argentina en la última fecha, ya no tiene opciones de alcanzar puestos de clasificación ni de competir por uno de los mejores terceros lugares.
A la lista de eliminados se sumó además Panamá, que se convirtió en la quinta selección sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa. De esta manera, el conjunto canalero se despide prematuramente de la Copa del Mundo 2026.
Selecciones eliminadas del Mundial 2026
- Haití
- Turquía
- Túnez
- Jordania
- Panamá
Mientras algunas selecciones ya preparan su camino hacia los dieciseisavos de final, otras comienzan a hacer maletas. La última jornada de la fase de grupos todavía definirá a nuevos clasificados, pero para estos cinco equipos el sueño mundialista ya llegó a su final.