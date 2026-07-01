Nacen las primeras crías de tortuga marina en la isla de Cozumel

La temporada de anidación de quelonios en Cozumel entró en una nueva etapa con el nacimiento de las primeras crías en las playas del Campamento Tortuguero Punta Sur. Al cierre de junio se han resguardado 165 nidos, mientras que los primeros 219 ejemplares de la especie caguama ya fueron liberados al mar, marcando el inicio del periodo de eclosión en la isla.

De acuerdo con el responsable técnico del Campamento Tortuguero Punta Sur, Ricardo Peralta Muñoz, los primeros alumbramientos corresponden a cinco nidos de tortuga caguama, donde previamente se protegieron 477 huevos durante el proceso de incubación. Tras completar su desarrollo, las pequeñas emprendieron su recorrido hacia el mar bajo la supervisión de personal especializado, como parte del programa permanente de conservación.

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Los monitoreos efectuados durante la presente temporada permitieron identificar 165 nidos en las playas de Punta Sur, de los cuales 114 corresponden a tortuga verde y 51 a la caguama, dos especies que cada año utilizan las costas de Cozumel como sitio de reproducción.

Asimismo, brigadas de conservación mantienen jornadas permanentes de limpieza en los arenales para retirar plásticos, troncos, redes de pesca y otros desechos que representan un obstáculo tanto para las hembras durante la anidación como para las crías en su trayecto hacia el océano. En estas labores se han recolectado más de 856 kilogramos de residuos sólidos, lo que contribuye a mejorar las condiciones del hábitat y disminuir los riesgos para una de las especies más emblemáticas del Caribe Mexicano.

IUn total de 856 kilos de basura se retiraron en las playas, a fin de liberar el paso a las tortugas / Antonio Blanco

“Cada nacimiento representa una victoria para la conservación. Detrás de cada nido protegido existe un trabajo permanente de vigilancia, monitoreo y manejo que busca incrementar las posibilidades de supervivencia de las tortugas durante una de las etapas más vulnerables de su ciclo de vida”, explicó Ricardo Peralta Muñoz, responsable del campamento.

El director de Conservación y Educación Ambiental, Rafael Chacón Díaz, destacó que la participación ciudadana continúa siendo uno de los pilares del programa, ya que decenas de voluntarios colaboran cada temporada en recorridos nocturnos, saneamiento de playas, actividades de sensibilización ambiental y resguardo de los nidos.

“La respuesta de la sociedad ha sido fundamental. Cada voluntario ayuda a proteger un patrimonio natural que pertenece a todos. La conservación no depende únicamente de las autoridades, sino también del compromiso de quienes visitan y habitan la isla”, señaló.

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Bety Chan, voluntaria del campamento tortuguero, afirmó que presenciar el nacimiento de las crías representa una experiencia que también fortalece la conciencia ambiental. “Es emocionante ver cómo, después de semanas de vigilancia, las tortugas llegan al mar. Eso nos recuerda la importancia de cuidar nuestras playas y respetar la naturaleza”, comentó.

La protección de la especie en Punta Sur acumula más de tres décadas de trabajo ininterrumpido.