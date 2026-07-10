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Mañanera de hoy 10 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 10 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

10 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 10 de julio.

Actualizar narración

10/07/2026 a las 07:34

Igualmente el titular del INAH hablará del museo que recién se inauguró en Teotihuacán.

10/07/2026 a las 07:34

Omar Vázquez, director del INAH, realizará una presentación para ahondar en el tema del patrimonio.

10/07/2026 a las 07:32

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, adelanta la que subsecretaria Marina Núñez presentará el taller de innovación de Original.

10/07/2026 a las 07:31

La presidenta Sheinbaum Pardo, adelanta que más tarde tendrá una llamada 'sorpresa'.

10/07/2026 a las 07:30

Hoy se encuentra la secretaria de Cultura para hablar, entre otros temas, de la recuperación de piezas arqueológicas.

10/07/2026 a las 07:30

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 10 de julio.

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