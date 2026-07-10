Valladolid Nuevo invierte fondos federales para mitigar inundaciones

El delegado de la comunidad Valladolid Nuevo, en el municipio Lázaro Cárdenas, Olegario May Cen, anunció la implementación de un plan de contingencia urgente financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinado a construir pozos de absorción y mejorar caminos en zonas altas para reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de huracanes.

Explicó que esta medida responde a la suspensión de recursos municipales, ya que, según señaló, el Ayuntamiento argumentó falta de solvencia financiera y no atendió las solicitudes presentadas por la comunidad. Durante una comparecencia oficial, advirtió que los habitantes permanecen en condiciones de vulnerabilidad ante los fenómenos hidrometeorológicos debido a la falta de respaldo de instancias superiores.

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Con el inicio de las lluvias, la localidad enfrenta nuevamente problemas derivados de rezagos históricos en infraestructura y servicios básicos.

Ante el pronóstico de tormentas y ciclones tropicales, la prioridad es disminuir las afectaciones en los puntos con mayor riesgo.

Obras como pozos de absorción y rehabilitación de caminos se harán con fondos federales para evitar inundaciones / Luis Enrique Cauich

May Cen informó que hay al menos seis zonas propensas a inundaciones, donde el nivel del agua alcanza hasta 50 centímetros, afectando la movilidad y el patrimonio de numerosas familias.

Sin embargo, por la limitada disponibilidad de recursos, el programa federal solo permitirá intervenir cuatro de esos sectores, priorizando los de mayor incidencia.

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Entre las obras destaca la construcción de infraestructura pluvial en el área conocida como el paso ganadero, un camino utilizado diariamente por productores locales que queda intransitable tras lluvias de intensidad moderada, lo que impacta la actividad económica de la comunidad.

Asimismo, se contempla mejorar la urbanización del segundo centro poblacional, habilitado como refugio después del paso del Huracán “Wilma”. A pesar del tiempo transcurrido, la zona carece de calles pavimentadas e infraestructura básica, por lo que se busca convertirla en un espacio seguro y accesible para futuras contingencias.