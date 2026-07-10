Cancunenses agotan fichas para esterilización gratuitas de mascotas

Una alta demanda de servicios veterinarios gratuitos se registró ayer, luego de que las 200 fichas disponibles para la campaña de esterilización canina y felina del Ayuntamiento de Benito Juárez se agotaran en menos de tres horas durante la última jornada de entrega, realizada en la escuela primaria “15 de Mayo”, en la Región 220 de este destino turístico.

Desde temprana hora, decenas de propietarios de mascotas acudieron al plantel para asegurar un lugar en las cirugías programadas para este fin de semana. Los turnos comenzaron a distribuirse por la mañana y, poco antes de las 11:00 horas, ya se habían agotado.

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Sabrina, una de las ciudadanas que logró registrar a tres de sus mascotas, destacó la rapidez del proceso y el ahorro que representan estas campañas para las familias.

“Pensé que iba a tardar más. Llegamos como a las 8:40 y salimos rápido. Hay que aprovechar porque es completamente gratuito y una esterilización particular cuesta más de mil pesos”, comentó.

Otro ciudadano, identificado como Armando, señaló que para quienes rescatan animales en situación de calle estos programas representan una herramienta importante para evitar la reproducción sin control y reducir el abandono.

Ciudadanos destacaron la rapidez del proceso y el ahorro que representa la actividad / Liza Vera

“Están perfectas estas campañas para los que no tenemos mucho dinero. Yo tengo 10 mascotas porque las rescato de las calles y poco a poco las vamos esterilizando, porque el costo es muy alto. Mucha gente abandona a los animales cuando crecen y por eso hay tantos perros y gatos en situación de calle”, dio a conocer.

Por su parte, Miranda Cruz, encargada del área de Redes del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal, informó que con la entrega de ayer concluyó el tercer y último día de distribución de fichas para las jornadas quirúrgicas programadas del 10 al 12 de julio.

Autoridades municipales destacaron la gran participación registrada / Liza Vera

Precisó que durante este fin de semana se realizarán 600 procedimientos gratuitos, distribuidos en tres días de trabajo intensivo. Además, adelantó que antes de concluir julio se llevarán a cabo dos campañas adicionales con capacidad para 200 mascotas cada una, con el propósito de alcanzar mil esterilizaciones durante el mes, como parte de las actividades por el Día del Perro.

“Estamos viendo una gran participación ciudadana. Este tipo de acciones nos motivan porque reflejan el interés de la gente por la tenencia responsable y por disminuir la población de animales en situación de calle”, señaló.

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Las autoridades municipales indicaron que quienes no obtuvieron ficha deberán mantenerse atentos a las próximas convocatorias, las cuales serán difundidas a través de las redes sociales oficiales.

Mientras tanto, la respuesta registrada en la Región 220 confirmó que la esterilización continúa siendo uno de los servicios más solicitados por los dueños de mascotas en Cancún, debido al costo que representa en clínicas particulares y al creciente interés por fomentar el bienestar animal y la tenencia responsable.