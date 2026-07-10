Tijuana tendrá una calle con su nombre en Irán tras el Mundial 2026

La Canaco Tijuana recibirá un reconocimiento internacional luego de que autoridades de Irán decidieran nombrar una calle en su honor, como agradecimiento por la hospitalidad brindada a la selección iraní durante su estancia en México con motivo del Mundial 2026.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Canaco Tijuana, Olivaldo Paz Gómez, quien explicó que la invitación fue extendida por el embajador de Irán en México. La visita oficial al país asiático incluirá la inauguración de la vialidad que llevará el nombre de la cámara empresarial.

Además del homenaje, ambas partes analizan fortalecer la cooperación entre Tijuana e Irán mediante diversos proyectos. Uno de ellos contempla que la Embajada de Irán en México brinde atención consular durante algunos días al mes desde las instalaciones de la Canaco para atender a ciudadanos iraníes que viven en el sur de California.

Otro de los planes en estudio es la creación de una ruta aérea directa entre Tijuana e Irán, una propuesta que aún se encuentra en fase de análisis y que buscaría facilitar el intercambio entre ambas regiones.

El acercamiento surgió después de que la Embajada de Irán agradeciera públicamente a la población de Tijuana por el recibimiento ofrecido a su selección durante la Copa Mundial 2026, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Con este reconocimiento y los proyectos de colaboración en marcha, Canaco Tijuana y Irán buscan consolidar una relación que nació a partir del torneo mundialista y que ahora podría extenderse a ámbitos comerciales, diplomáticos y de conectividad internacional.