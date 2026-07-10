México recupera 3 mil 716 piezas históricas y reabre museo de Teotihuacán tras 20 años cerrado

El Gobierno de México informó que durante la actual administración se han recuperado y repatriado 3 mil 716 piezas históricas y arqueológicas que se encontraban en el extranjero, como parte de una estrategia para proteger el patrimonio cultural y devolver a las comunidades bienes vinculados con su memoria e identidad.

El reporte fue presentado este viernes 10 de julio durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Omar Vázquez Herrera, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, también informaron sobre la reapertura de un museo en Teotihuacán y un nuevo modelo de colaboración con artesanos.

¿Cuántas piezas históricas ha recuperado México?

Omar Vázquez detalló que, en un año y nueve meses, México repatrió 10 veces más objetos culturales que durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Del total recuperado en la actual administración, 3 mil 369 piezas procedieron de Estados Unidos, 179 de Italia, 133 de Canadá, 19 de Francia y siete de España.

Entre los bienes destacados se encuentra un cráneo masculino decorado con teselas de turquesa, concha, jadeíta y cuarzo, atribuido a la cultura mixteca y fechado entre los años 1200 y 1521. La pieza fue devuelta desde Países Bajos y actualmente se exhibe en la Villa de Tututepec, Oaxaca.

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También regresaron un panel maya procedente de Yaxchilán, una escultura mexica elaborada en roca basáltica y un manual de ceremonias franciscanas impreso en la Nueva España a inicios del siglo XVIII.

¿Qué museo reabrió en Teotihuacán?

El director del INAH informó que el primer museo de sitio de la zona arqueológica de Teotihuacán volvió a recibir público después de permanecer cerrado durante 20 años.

El proyecto requirió una inversión de siete millones de pesos e incluyó trabajos de restauración arquitectónica y renovación museográfica en una superficie de 950 metros cuadrados.

Más de 80 por ciento de las piezas expuestas nunca se habían mostrado al público y, desde su reapertura el 9 de junio, el recinto ha recibido alrededor de 25 mil visitantes.

Entre sus objetos sobresale una pelota de hule de aproximadamente 3 mil 500 años de antigüedad, localizada en el sitio arqueológico de El Manatí, Veracruz.

#MañaneraDelPueblo | En el marco del #MundialSocial, el Gobierno de México renovó los tres museos de la Zona Arqueológica de #Teotihuacan, en donde se exhiben más de 170 piezas. El Museo de la Grandeza Teotihuacana, "un espacio vivo que es memoria de lo sagrado", también muestra… pic.twitter.com/kPt9Jo0a1k — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 10, 2026

¿En qué consiste el programa Taller Original?

Marina Núñez presentó Taller Original, una iniciativa que busca establecer colaboraciones justas entre artesanos y diseñadores, sin intermediarios y con reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios.

El primer laboratorio reunió a 41 maestras y maestros artesanos, de cuyos trabajos fueron seleccionadas 21 piezas. La colección se presentará el 12 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos y posteriormente se venderá en las tiendas Fonart.

El modelo contempla que los creadores reciban un pago por su trabajo y una compensación adicional, similar a una regalía, por sus derechos de diseño sobre cada pieza comercializada.

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