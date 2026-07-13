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Mañanera de hoy 13 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este lunes 13 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

13 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este lunes 13 de julio.

Actualizar narración

13/07/2026 a las 07:39

Como cada lunes, Iván Escalante titular de la Profeco, presenta la sección "Quién es quién en los precios".

13/07/2026 a las 07:37

Aunado a estos programas también se fortalece la educación con el aumento salarial a maestros.

13/07/2026 a las 07:37

El objetivo, señaló, es ampliar la matrícula de la educación media superior y superior.

13/07/2026 a las 07:37

Asimismo destaca que otro punto destacado es la creación de más preparatorias y más universidades.

13/07/2026 a las 07:36

La presidenta Sheinbaum Pardo destaca que se está incorporando una beca de transporte para estudiantes de licenciatura.

13/07/2026 a las 07:35

Se tienen varias acciones y programas para la educación pública en el país y una de las más importantes son las becas para estudiantes.

13/07/2026 a las 07:35

Hoy se va a hablar de infraestructura educativa y de la inversión que está haciendo en escuelas el Gobierno federal.

13/07/2026 a las 07:34

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 13 de julio.

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