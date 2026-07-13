Nicolás Maduro agradece el apoyo internacional tras los sismos en Venezuela: “Renaceremos con unión y perseverancia”

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió un mensaje a través de su cuenta oficial de X para agradecer las muestras de solidaridad recibidas por distintos países, gobiernos y organizaciones internacionales tras los devastadores sismos registrados el pasado 24 de junio, que afectaron diversas regiones del país sudamericano.

En su publicación, Maduro destacó la respuesta de la población venezolana durante la emergencia y aseguró que la fortaleza mostrada por las comunidades, los cuerpos de rescate y las instituciones permitirá que el país supere las consecuencias del desastre.

El mensaje se produce mientras continúan las labores de recuperación en las zonas afectadas por los terremotos, uno de los desastres naturales más severos registrados recientemente en Venezuela.

Maduro reconoce la solidaridad internacional tras los terremotos

En el texto difundido en redes sociales, Nicolás Maduro expresó su reconocimiento a las delegaciones internacionales, gobiernos y pueblos que enviaron ayuda humanitaria o manifestaron su respaldo al pueblo venezolano después de los movimientos telúricos.

Afirmó que la actuación solidaria de la población venezolana frente a la emergencia despertó la admiración de diversos países y resaltó el trabajo realizado por familias, comunidades organizadas, brigadas de rescate, personal médico, bomberos, Protección Civil, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y voluntarios que participaron en las tareas de auxilio.

El exmandatario sostuvo que esas acciones reflejan los valores y la capacidad de organización del pueblo venezolano para enfrentar situaciones de crisis.

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"Venezuela renacerá con unión y perseverancia", afirma

Uno de los mensajes centrales de la publicación fue la convicción de que el país logrará recuperarse de los daños ocasionados por los sismos.

Maduro aseguró que Venezuela ha enfrentado anteriormente otras emergencias naturales, como las ocurridas en Vargas en 1999, Las Tejerías y Cumanacoa, por lo que consideró que nuevamente será posible salir adelante mediante la organización, la disciplina y el esfuerzo colectivo.

En su mensaje afirmó que la unión y la perseverancia serán fundamentales para impulsar la reconstrucción del país después de la tragedia.

Mensaje con referencias religiosas y llamado a mantener la esperanza

La publicación también incluyó referencias a pasajes de la Biblia, particularmente de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, para transmitir un mensaje de esperanza entre la población.

Maduro señaló que la fe, el amor entre los venezolanos y la solidaridad permitirán superar las adversidades derivadas de los terremotos.

Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades. Qué emoción ver la fuerza espiritual de nuestra Venezuela toda. pic.twitter.com/dzlsGLTAKD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 12, 2026

Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse unida y continuar en oración durante el proceso de recuperación, al tiempo que reiteró su confianza en que Venezuela logrará reconstruirse tras la emergencia.

Los sismos del 24 de junio movilizaron a equipos de rescate nacionales e internacionales, entre ellos el Agrupamiento Yumare de México, que participó en labores de búsqueda, rescate y atención médica en las zonas afectadas, como parte de la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno mexicano.

El mensaje difundido por Nicolás Maduro se suma a las expresiones de agradecimiento dirigidas a los países que colaboraron durante la atención de la emergencia y en las tareas de recuperación.

IO