Profeco: 80% de las gasolineras ya vende el diésel por debajo de 27 pesos; inflación cae a su nivel más bajo desde 2020

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el 80 por ciento de las estaciones de servicio del país ya comercializa el diésel por debajo de los $27 pesos por litro, como parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México para estabilizar el precio de los combustibles.

Durante la sección “Quién es quién en los precios”, presentada este lunes en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, explicó que la estrategia ha permitido contener los precios mediante acciones coordinadas entre dependencias federales, Pemex, el sector gasolinero y las instituciones financieras.

El funcionario precisó que el 20 por ciento restante corresponde a estaciones que mantienen precios por encima de un margen considerado razonable, por lo que la dependencia continuará monitoreando el mercado para promover una competencia justa y transparente.

Profeco identifica estaciones que aún venden el diésel por arriba del acuerdo

Escalante Ruiz recordó que el acuerdo establece como referencia un precio inferior a $27 pesos por litro de diésel.

Indicó que, durante la última semana, el precio promedio nacional se ubicó en $27.10 pesos por litro. Entre las estaciones con mejores precios destacó una gasolinera de Pemex en Hermosillo, Sonora, donde el combustible se vendió en $26.95 pesos, con márgenes de ganancia inferiores a 1.50 pesos por litro.

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En contraste, señaló que algunas estaciones continúan ofreciendo el combustible con sobreprecios. Como ejemplo mencionó una estación ubicada en Cancún, Quintana Roo, donde el diésel alcanzó $28.48 pesos por litro, con un margen de ganancia superior a cuatro pesos.

El titular de la Profeco recordó que los consumidores pueden consultar un mapa interactivo disponible en el portal de internet de la dependencia para conocer cuáles estaciones respetan el acuerdo.

Inflación baja a 3.37%; destacan reducción en alimentos

Durante el informe también se resaltó que la inflación general descendió a 3.37 por ciento en junio, su nivel más bajo desde diciembre de 2020, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Escalante Ruiz señaló que se trata del tercer mes consecutivo con una disminución en la inflación, comportamiento que atribuyó, entre otros factores, a la permanencia del programa para mantener el precio de la canasta básica y a la estrategia de estabilización de combustibles.

Asimismo, reportó reducciones importantes en diversos productos alimenticios. El precio promedio del jitomate disminuyó cerca del 39 por ciento respecto a mayo; el chile jalapeño bajó casi 14 por ciento; el limón registró una reducción cercana al 9 por ciento, mientras que el paquete de 18 huevos disminuyó más del 7 por ciento.

También destacó bajas en productos como chile poblano, chile serrano, uva y pepino.

Canasta básica y estudio sobre mantequilla y margarina

En el monitoreo semanal de la canasta básica, la Profeco informó que el precio más bajo se localizó en un supermercado de Aguascalientes, con un costo de $748.50 pesos, mientras que el más alto correspondió a una tienda de Culiacán, Sinaloa, con $910.30 pesos, apenas por encima del precio de referencia del programa.

#MañaneraDelPueblo. Quien es quien en los precios de la canasta básica? Presenta @Profeco pic.twitter.com/cLPQDkcbyX — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 13, 2026 m/widgets.js" charset="utf-8"> m/widgets.js" charset="utf-8">

Finalmente, el funcionario presentó el estudio publicado en la edición de julio de la Revista del Consumidor, donde se analizaron 43 productos entre mantequillas y margarinas.

Explicó que ambos alimentos tienen composiciones distintas, ya que la mantequilla proviene de grasa de leche, mientras que la margarina se elabora con aceites vegetales modificados. Por ello, invitó a los consumidores a revisar la información nutricional y comparar antes de realizar sus compras.

Como parte de las recomendaciones finales, la Profeco exhortó a consultar el programa “Quién es quién en los precios”, identificar las estaciones de servicio que cumplen con el acuerdo para el diésel y aprovechar las herramientas digitales disponibles para encontrar establecimientos con precios competitivos.

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