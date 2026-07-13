Denuncias por maltrato animal aumentan hasta 100 casos más durante vacaciones en Mérida

El incremento de reportes por presunto maltrato animal durante las últimas semanas mantiene en alerta a las autoridades municipales, mientras la muerte de un gato en el fraccionamiento Ciudad Caucel es investigada por la Fiscalía General del Estado al tratarse de un posible caso de crueldad animal.

El director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba), Raúl Escalante Aguilar, informó que el hecho fue reportado inicialmente a través del servicio de emergencias 911 y, debido a que el animal perdió la vida, el expediente fue turnado a la autoridad ministerial, responsable de determinar las circunstancias y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Como parte de las diligencias, personal de la Umaba colabora con la investigación mediante la recopilación de testimonios de vecinos del sector. Las entrevistas fueron incorporadas a la carpeta de investigación para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

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El funcionario manifestó que este caso coincide con un repunte estacional en las denuncias ciudadanas. Durante el periodo vacacional, precisó, la dependencia recibe alrededor de un centenar de reportes adicionales respecto a los meses habituales, cuando el volumen oscila entre 200 y 300 folios.

Viajes peligrosos

Detalló que una de las principales causas de este incremento es que numerosas familias salen de viaje y dejan a sus animales de compañía bajo el cuidado de familiares o vecinos. Esa situación suele generar confusión entre otros habitantes de la zona, quienes, al desconocer el acuerdo, reportan posibles casos de abandono o maltrato.

No obstante, Escalante Aguilar subrayó que entre esos avisos también existen denuncias que ameritan atención inmediata debido a la gravedad de las condiciones en que son encontrados algunos animales.

Frente a este panorama, el Ayuntamiento de Mérida puso en marcha un megaoperativo de protección animal con el propósito de agilizar la atención de los expedientes acumulados. La estrategia contempla la participación de 20 direcciones municipales, médicos veterinarios y brigadistas que trabajarán de manera simultánea para atender alrededor de 100 reportes en una sola jornada.

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Atención sectorial

Las brigadas fueron distribuidas por sectores –Norte, Sur, Oriente y Poniente de la ciudad– para optimizar los recorridos y reducir los tiempos de respuesta. Una vez concluidas las jornadas, el Ayuntamiento dará a conocer las colonias donde se realizaron las intervenciones.

El operativo incluye acciones de capacitación dirigidas a ciudadanos y agrupaciones de rescatistas. El objetivo es que puedan identificar cuándo un caso corresponde a maltrato, cuándo se configura un acto de crueldad animal y cuál es la autoridad competente para intervenir en cada situación, con la finalidad de canalizar correctamente las denuncias y fortalecer la respuesta institucional.

El titular de la Umaba también informó sobre la situación de los perros ferales capturados tras ingresar al Parque Zoológico del Centenario. Señaló que uno de los siete ejemplares ya se encuentra en proceso de adopción, luego de que una ciudadana inició el procedimiento correspondiente.

Los demás animales permanecen bajo observación, ya que algunos presentan problemas de salud y otros conservan un comportamiento altamente feral, condición que por ahora dificulta su integración a un entorno familiar y obliga a mantener su evaluación antes de definir su destino.