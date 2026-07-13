México ya presentará denuncias en EU por muerte de 17 connacionales en operativos y centros del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia y distintas fiscalías estatales de Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos en centros de detención y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Durante su conferencia matutina del 13 de julio en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las acciones legales buscan esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades por presuntas violaciones a los derechos humanos de los connacionales.

De las 17 víctimas contabilizadas por el Gobierno mexicano, 14 murieron bajo custodia en centros de detención migratoria y tres durante operativos del ICE. La decisión representa un endurecimiento de la respuesta de México, que hasta ahora había recurrido principalmente a notas diplomáticas y organismos internacionales.

¿Qué denuncias presentará México ante Estados Unidos?

Sheinbaum señaló que la Cancillería acudirá formalmente ante autoridades judiciales estadounidenses para solicitar investigaciones sobre cada uno de los fallecimientos.

Entre los casos se encuentra el de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que murió tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Houston. La presidenta indicó que el caso ya es investigado por autoridades locales y, según la información disponible, también por instancias federales estadounidenses.

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El canciller Roberto Velasco informó previamente que México buscaría la apertura de investigaciones penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia, además de acciones civiles contra empresas privadas responsables de operar centros de detención.

Sheinbaum pide respaldo de partidos y Congreso

La presidenta sostuvo que la defensa de los mexicanos en Estados Unidos no debe limitarse al Gobierno federal. Por ello, convocó a todos los partidos políticos, al Congreso de la Unión y a la Comisión Permanente a expresar una postura conjunta.

Pidió que los legisladores soliciten información a las autoridades estadounidenses y manifiesten su rechazo ante cualquier violación de los derechos humanos de connacionales.

“Es un asunto de todas y todos los mexicanos”, señaló al insistir en que las diferencias partidistas deben quedar al margen frente a la muerte y el maltrato de migrantes.

#MañaneraDelPueblo. La presidenta @Claudiashein hace un llamado a todos los partidos y al Congreso de la Unión a expresar su rechazo a la violacion a los derechos humanos de los mexicanos en EU. pic.twitter.com/c78RdXmhoY — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 13, 2026

México mantendrá diálogo con autoridades estadounidenses

Sheinbaum informó que el canciller notificó al embajador de Estados Unidos en México sobre las acciones que presentará la SRE. Según la mandataria, el diplomático se mostró receptivo ante la preocupación expresada por el Gobierno mexicano.

La administración federal mantendrá comunicación con autoridades estadounidenses, pero advirtió que continuará con la vía jurídica para exigir justicia, proteger la vida de los mexicanos en el exterior y evitar que nuevos casos queden sin esclarecimiento.

IO