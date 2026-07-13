SICT refuerza conservación de carreteras federales en Yucatán; dará mantenimiento a más de mil 558 kilómetros de vías

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mantendrá durante el segundo semestre del año los trabajos de conservación de la red carretera federal en Yucatán, con acciones que abarcarán mil 558 kilómetros de vías libres de peaje y la rehabilitación de 131.6 kilómetros mediante el Programa Megabachetón 2026.

De acuerdo con la dependencia federal, el programa de conservación rutinaria contempla labores de deshierbe, poda de ramas, recolección de basura, bacheo superficial, limpieza de cunetas y sellado de grietas a lo largo de la red carretera federal del estado.

En conservación periódica, los trabajos se concentrarán en las carreteras Mérida-Progreso, Mérida-Felipe Carrillo Puerto (Chetumal), Mérida-Tizimín y en todo el tramo Tizimín-Río Lagartos. Las obras incluirán fresado del pavimento, colocación de nueva carpeta asfáltica, renivelaciones y aplicación de materiales para prolongar la vida útil de las vialidades.

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La SICT precisó que durante este período se ejecutarán cinco obras de conservación rutinaria y 10 de conservación periódica, además de rehabilitar y reconstruir el puente Yucalpetén II, ubicado en el ramal Yucalpetén-Chelem.

Para mejorar la seguridad vial, se ampliará a 12 metros el ancho de corona en 10 kilómetros de la vía Mérida-Celestún, distribuidos en cinco tramos de mayor riesgo de accidentes, con la incorporación de acotamientos laterales.

A ello se sumará la renovación del señalamiento horizontal en mil 32 kilómetros de la red carretera federal mediante pintura de alto desempeño y materiales reflectivos, así como la instalación de nueva señalética preventiva, restrictiva e informativa.

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Además de carreteras, la dependencia anunció proyectos de infraestructura social para Yucatán.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se construirán dos Centros Comunitarios México Imparable, uno en Mérida y otro en Kanasín.

Asimismo, antes de concluir el año, se prevé iniciar la edificación de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, que estarán ubicados en el Poniente y Sur de Mérida.

La dependencia también informó que se levantará una barda perimetral en el Cbtis 305 y se elaborará un mural con mosaicos como parte de las acciones de mejoramiento de ese plantel educativo.