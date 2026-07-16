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Mañanera de hoy 16 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 16 de julio desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

16 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 16 de julio.

Actualizar narración

16/07/2026 a las 07:42

Este jueves la secretaria de Medio Ambiente y el director de Conagua informan sobre el trabajo que se está haciendo para sanear los ríos más importantes del país.

16/07/2026 a las 07:42

Sheinbaum Pardo compartió que el domingo dará una conferencia relacionada con el sargazo para poder informar de la estrategia general de atención a este tema.

16/07/2026 a las 07:41

"El tercer tema es el tren Maya de carga, porque ya llegaron las primeras locomotoras", señaló la presidenta.

16/07/2026 a las 07:41

"Ya tenemos un primer diagnóstico, pero vamos a ir ahí para resolverlo o por lo menos para plantear la estrategia", agregó.

16/07/2026 a las 07:40

La mandataria señala que acudirá a observar el problema, ver dónde hay mayor cantidad de sargazo y a dar una solución integral a este tema.

16/07/2026 a las 07:40

El segundo tema es el sargazo, que este año ha aumentado por las características de aumento de la temperatura del océano.

16/07/2026 a las 07:39

Se tendrá una reunión con las instituciones para resolver con hoteleros y comerciantes de la zona, ver exactamente qué está pasando y analizar soluciones.

16/07/2026 a las 07:39

En primer lugar visitará la zona turística de Tulum, el Parque del Jaguar, porque sigue habiendo descontento de quiénes llega a este sitio.

16/07/2026 a las 07:38

La presidenta Sheinbaum Pardo adelanta que en Quintana Roo atenderá principalmente tres temas.

16/07/2026 a las 07:37

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 16 de julio.

16/07/2026 a las 07:38

La presidenta anuncia que este fin de semana visitará Quintana Roo.

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