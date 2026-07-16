Irán amenaza con destruir infraestructura regional si Estados Unidos vuelve a atacar su territorio

Irán amenazó con lanzar una respuesta militar de mayor alcance contra infraestructura de Medio Oriente si Estados Unidos cumple sus advertencias de atacar centrales eléctricas, puentes y otras instalaciones estratégicas de la República Islámica.

El coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes no se limitarán a ejecutar una represalia equivalente, sino que buscarán aplicar un golpe superior contra objetivos de la región.

La declaración se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con ampliar los bombardeos si Teherán no acepta retomar las negociaciones y modificar su postura sobre el Estrecho de Ormuz.

La tensión aumentó tras una nueva serie de ofensivas estadounidenses y el restablecimiento del bloqueo naval sobre puertos y embarcaciones iraníes.

¿Qué respondió Irán a las amenazas de Donald Trump?

Zolfagari sostuvo que cualquier nuevo ataque contra infraestructura iraní provocará una respuesta “más intensa, más amplia y más devastadora”.

El portavoz aseguró que no quedará rastro de las instalaciones regionales que hasta ahora permanecen intactas, aunque no precisó qué países o estructuras podrían convertirse en objetivos militares.

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“No será un golpe equivalente, sino un golpe superior”, afirmó el mando castrense al referirse a la posible reacción de Teherán.

Las advertencias iraníes se conocen después de que Trump planteara destruir instalaciones eléctricas y puentes si Irán no acepta un acuerdo. Los señalamientos han despertado preocupación por el impacto que una ofensiva contra infraestructura podría tener sobre la población civil y los servicios esenciales.

Irán declara al estrecho de Ormuz como una “línea roja”

El representante militar también afirmó que Irán no permitirá la intervención estadounidense en el Estrecho de Ormuz y calificó esa ruta marítima como una “línea roja inquebrantable”.

La vía conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán y constituye uno de los principales puntos de tránsito de petróleo y gas a escala internacional. El conflicto redujo el movimiento de embarcaciones y aumentó los riesgos para el comercio marítimo y los mercados energéticos.

Estados Unidos reimpuso el bloqueo naval después de acusar a Teherán de incumplir la tregua y mantener ataques contra barcos. Irán, por su parte, responsabilizó a Washington de romper el memorando que buscaba detener la guerra.

📢 Colonel Ebrahim Zolfagari, spokesperson for #Iran's Khatam al-Anbiya Headquarters:



🟡 Under no circumstances and in no way will we allow the United States to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's invincible red line.



🟡 Should the recent threats made by the… pic.twitter.com/GzQB18d5ys — IWN (@A7_Mirza) July 16, 2026

Aumenta el riesgo de una escalada regional

Las fuerzas iraníes también han lanzado misiles y drones contra objetivos vinculados con Estados Unidos en países como Baréin, Kuwait y Jordania.

Washington respondió con ataques contra defensas costeras, depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles iraníes. La confrontación amenaza con ampliar el conflicto hacia otros países aliados de Estados Unidos y afectar instalaciones energéticas, militares y logísticas de Medio Oriente.

Hasta el momento no se ha anunciado una nueva ronda formal de negociaciones. Ambas partes mantienen sus operaciones militares y condicionan cualquier posible diálogo a cambios en la conducta del adversario.

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