Yucatán aprovecha su producción agrícola: estas son las frutas y verduras recomendadas para julio y agosto

Mientras el costo de los alimentos sigue presionando la economía familiar, las verduras y frutas de temporada se perfilan como las mejores opciones para ahorrar sin sacrificar calidad ni valor nutricional.

Para julio y agosto, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recomienda privilegiar el consumo de productos de temporada, práctica que también impulsa a los productores locales y favorece una alimentación saludable.

De acuerdo con las Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la Población Mexicana, elaboradas por el INSP en coordinación con la Secretaría de Salud y otros organismos especializados, durante esta temporada destacan ajo, ejote, chícharo, cebolla, cebolla morada, nopal y chile poblano, que alcanzan su mejor calidad, disponibilidad y precio.

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Amplia variedad

En Yucatán, esta recomendación cobra especial relevancia debido a la amplia oferta de productos agrícolas que abastecen diariamente mercados, centrales de abasto y tianguis de Mérida.

Además de las verduras sugeridas por el INSP, la región cuenta con una importante producción de alimentos característicos como chaya, calabaza, tomate, pepino, chile habanero, cilantro, rábano y diversas variedades de hojas verdes, ingredientes indispensables en la gastronomía tradicional yucateca y presentes en las mesas de las familias de la península.

En el caso de las frutas, especialistas aconsejan aprovechar la temporada de papaya, piña, sandía, melón, plátano, mango, guanábana, pitahaya, nance y ciruela tropical, ya que aportan vitaminas, minerales y fibra, además de favorecer la hidratación durante los meses de mayor calor.

Del campo al consumidor

Especialistas en nutrición señalan que consumir productos locales ofrece múltiples beneficios, entre ellos: al recorrer menores distancias desde el campo hasta el consumidor, conservan mejor sus propiedades nutrimentales, ya que requieren menos procesos de conservación y, generalmente, llegan a los mercados con precios más accesibles que los alimentos traídos de otras entidades o importados de otro país, o los que no son de la temporada.

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En la caplital yucateca, mercados como Lucas de Gálvez, San Benito y el del Chem Bech, así como los tianguis en varias colonias y comisarías, concentran buena parte de la producción agrícola de municipios cercanos, facilitan el acceso a alimentos frescos y respaldan la economía de los productores yucatecos.

El INSP subraya que una dieta basada en frutas y verduras de temporada contribuye a prevenir enfermedades crónicas, como obesidad, diabetes e hipertensión, además de favorecer una alimentación más equilibrada y sostenible.

Además de representar un ahorro para las familias, elegir alimentos de temporada fortalece la producción regional, reduce el impacto ambiental y permite aprovechar en su mejor momento la riqueza agrícola de Yucatán, por lo que especialistas recomiendan incorporarlos de forma habitual a la dieta durante el verano.