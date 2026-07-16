Campesinos de Bacabchén dan ultimátum de 15 días a la CFE por indemnización pendiente

Tras realizar una asamblea extraordinaria, ejidatarios del núcleo agrario de Bacabchén advirtieron que, si en un plazo de 15 días la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no les brinda una respuesta favorable respecto al pago por el derecho de vía, derribarán una torre de transmisión con sopletes como medida de presión.

Los campesinos señalaron que llevan un año realizando trámites para recibir la indemnización por el uso de sus tierras; sin embargo, acusaron que hasta el momento la empresa no ha concretado el pago y únicamente les han dado largas.

La reunión se llevó a cabo en el interior de la comisaría ejidal de Bacabchén, encabezada por el comisario ejidal y su comitiva, quienes informaron a los habitantes sobre las gestiones realizadas ante autoridades estatales y directivos de la empresa.

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Los ejidatarios expresaron su confianza en que la CFE atienda su demanda y cumpla con los acuerdos, al señalar que son personas trabajadoras y pacíficas, pero que defenderán sus derechos ante lo que consideran una falta de respuesta.

El comisario ejidal Ignacio Chan Puc informó que ha acudido a las oficinas de la CFE en Yucatán, donde fueron atendidos por el área jurídica a cargo de Erika Cárdenas, así como en Campeche por el superintendente Hugo Ambrosio.

No obstante, afirmó que hasta ahora ninguna instancia les ha proporcionado una solución concreta. Durante la asamblea, explicó que los ejidatarios acordaron esperar 15 días por una respuesta favorable; de lo contrario, realizarán acciones de presión que podrían afectar a terceras personas.

Por su parte, el campesino Audomaro Chi Tun dijo que la comunidad está cansada de esperar y que incluso las campesinas podrían sumarse a las movilizaciones si no reciben una solución. Señaló que la CFE en Yucatán los ha mantenido en espera durante mucho tiempo y exigió respeto a sus derechos.

Los ejidatarios indicaron que las gestiones ante la empresa representan gastos para el comité que da seguimiento, pues deben realizar viajes frecuentes para solicitar avances del proceso de pago.