Mañanera de hoy 22 de julio de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 22 de julio desde Toluca, Estado de México.

Por Israel Olguín 22 de jul de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande