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Mañanera de hoy 22 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este miércoles 22 de julio desde Toluca, Estado de México.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

22 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Toluca, Estado de México la conferencia mañanera de este miércoles 22 de julio.

Actualizar narración

22/07/2026 a las 07:51

"Es para mí un gran honor y de manera muy especial un profundo orgullo, dar la bienvenida a nuestra querida presidenta de la República", señaló.

22/07/2026 a las 07:51

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, da un mensaje de bienvenida a la presidenta Sheinbaum Pardo.

22/07/2026 a las 07:46

Como cada miércoles, se realiza un enlace a Michoacán, donde la titular de Sedatu encabeza una entrega de nuevas viviendas, parte del programa que impulsa el gobierno federal.

22/07/2026 a las 07:46

Asimismo se informará de las inversiones más importantes que se están haciendo en el Estado de México, particularmente en el Plan Oriente.

22/07/2026 a las 07:45

El Gabinete de Seguridad presentará el balance de acciones y resultados obtenidos en el territorio mexiquense.

22/07/2026 a las 07:45

Este miércoles 22 de julio, la conferencia se lleva a cabo desde Toluca, Estado de México.

22/07/2026 a las 07:45

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 22 de julio.

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