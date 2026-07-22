Delfina Gómez destaca avances en seguridad y Plan Oriente durante visita de Sheinbaum al Edomex

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó los avances alcanzados mediante la coordinación con el Gobierno federal durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Estado de México.

Al inicio de la conferencia matutina de este miércoles 22 de julio, celebrada en Toluca, la mandataria estatal afirmó que su administración busca mantener alineado el Plan de Desarrollo del Estado de México con el Plan Nacional de Desarrollo.

Gómez Álvarez sostuvo que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales permite atender las necesidades de más de 17 millones de habitantes, principalmente en materia de seguridad, movilidad, salud, educación y bienestar social.

Delfina Gómez anuncia nuevas tareas contra la extorsión

La gobernadora informó que, antes de la conferencia, Sheinbaum encabezó una reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la cual se revisaron los resultados de la estrategia de seguridad.

Entre las tareas acordadas se encuentra fortalecer las acciones contra la extorsión y analizar las condiciones de los centros penitenciarios, debido a su posible relación con algunos delitos cometidos en la entidad.

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Delfina Gómez señaló que las mesas de paz no se limitan a presentar cifras, pues también permiten analizar casos, establecer alternativas y dar seguimiento a los operativos.

En estas reuniones participan autoridades estatales y municipales, además de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, las fiscalías federal y estatal y el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Qué resultados tiene el mando unificado en el Estado de México?

La mandataria indicó que la estrategia de mando unificado, aplicada en 15 municipios de la zona oriente, permitió disminuir cerca de 53 por ciento los delitos considerados dentro de este esquema.

También destacó el fortalecimiento del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, conocido como C5, mediante nuevas herramientas tecnológicas para apoyar las labores de vigilancia e investigación.

La seguridad y la evaluación del Plan Integral para la Zona Oriente figuraron entre los asuntos prioritarios de la visita presidencial a Toluca.

Plan Oriente contempla 121 acciones y obras

Delfina Gómez recordó que el Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México comenzó en julio de 2025 y atiende a más de 10 millones de habitantes de 10 municipios.

El proyecto contempla 121 programas, obras y acciones, con una inversión inicial de 75 mil 786 millones de pesos.

Las intervenciones incluyen construcción de puentes, pavimentación, bacheo, colectores, ampliaciones del Mexibús y del Trolebús, proyectos hospitalarios, vivienda y recuperación de espacios públicos.

La gobernadora también mencionó la entrega de títulos de propiedad, la apertura de módulos de orientación para regularizar viviendas y la construcción de planteles educativos.

#MañaneraDelPueblo. Destaca la

Gobernadora @delfinagomeza la coordinación con el gobierno federal en materia de seguros pública y el plan en el oriente del Estado de México. pic.twitter.com/wOF9RW3BZo — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 22, 2026

Delfina Gómez agradece respaldo de Claudia Sheinbaum

La mandataria estatal reconoció el apoyo federal para programas como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, La Escuela es Nuestra, Sembrando Vida y la beca Rita Cetina.

También mencionó las Universidades Rosario Castellanos y para el Bienestar Benito Juárez, así como los bachilleratos tecnológicos y las acciones estatales dirigidas a mujeres.

Delfina Gómez afirmó que aún existen problemas pendientes, pero aseguró que el Estado de México mantendrá la coordinación con la Federación para atender la extorsión, reforzar la seguridad y concluir las obras previstas para la zona oriente.

IO