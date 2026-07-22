Homicidios dolosos bajan 58% en el Estado de México; 2026 apunta a su nivel más bajo en años

El promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México disminuyó 58 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, informó el Gobierno federal durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Toluca.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que la entidad pasó de registrar 6.6 homicidios dolosos al día en septiembre de 2024 a 2.8 durante junio de 2026.

De mantenerse esta tendencia, 2026 cerraría con el promedio diario de homicidios más bajo de la serie presentada desde 2017. Las autoridades atribuyeron el resultado a la coordinación de los tres órdenes de gobierno, el intercambio de información y la presencia territorial en los municipios con mayor incidencia delictiva.

¿Cuánto bajaron los delitos de alto impacto en el Estado de México?

El informe señaló que el promedio diario de delitos de alto impacto cayó 40 por ciento desde el inicio de la actual administración federal.

En septiembre de 2024 se contabilizaban 181.2 delitos de alto impacto cada día, mientras que en junio de 2026 el promedio se ubicó en 109.

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Al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, la reducción anual fue de 19 por ciento, al pasar de 143.1 a 116.1 delitos diarios.

Entre los ilícitos con mayores disminuciones se encuentra la extorsión, con una baja de 40.7 por ciento. El robo a transportista se redujo 22.4 por ciento; el robo a casa habitación con violencia, 21.7 por ciento, y el secuestro, 11.1 por ciento.

El robo de vehículo también reportó una caída de 59 por ciento, al pasar de 94.4 casos diarios en septiembre de 2024 a 39.1 en junio de 2026.

#MañaneraDelPueblo. Hay una reducción de 58 por ciento del promedio diario de víctimas de homicidio doloso en EdoMex y disminuyó en 40 por ciento el promedio diario de delitos de alto impacto. El 2026 es el año más seguro en la entidad desde 2007, informa @Maffiguer pic.twitter.com/AHHi4G1ngn — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 22, 2026

Mando Unificado Oriente opera en 15 municipios

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó los resultados del Mando Unificado Oriente, estrategia que opera en 15 municipios considerados prioritarios.

El esquema se aplica en Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca, Texcoco, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Coacalco.

Desde octubre de 2024 hasta junio de 2026, las autoridades detuvieron a 3 mil 300 personas por delitos de alto impacto. También aseguraron más de mil 300 kilogramos de droga, 819 armas de fuego y más de 28 mil cartuchos.

García Harfuch sostuvo que la coordinación permitió mejorar la respuesta a los reportes ciudadanos, ejecutar operativos conjuntos y detener a personas identificadas como generadoras de violencia.

Operativos golpean extorsión y redes criminales

Entre las acciones destacadas aparece la Operación Enjambre, dirigida contra servidores y exservidores públicos señalados por colaborar con grupos criminales.

El operativo dejó 60 personas detenidas y 16 sentencias condenatorias contra 22 funcionarios, entre ellos presidentes municipales y directores de seguridad.

También se retiraron más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas durante una operación ejecutada en 84 municipios. Según las autoridades, estos equipos generaban hasta 600 millones de pesos y eran utilizados para financiar actividades de extorsión, préstamos conocidos como “gota a gota” y lavado de dinero.

#MañaneraDelPueblo. Subraya @OHarfuch que a través de la Operación Enjambre se han detenido a 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias contra 22 servidores públicos. pic.twitter.com/82sNEmTR6g — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 22, 2026

Gobierno reporta acciones de prevención y desarme

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se realizaron mil 255 Jornadas por la Paz con la participación de más de 400 mil personas, principalmente niñas, niños y jóvenes.

Además, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permitió el intercambio voluntario y anónimo de 2 mil 766 armas de fuego entre octubre de 2024 y junio de 2026.

Las autoridades federales y estatales aseguraron que mantendrán la estrategia contra la extorsión, el homicidio, el robo de vehículos, el robo a transportistas y las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

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