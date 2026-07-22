¿Rubia o castaña? Belinda conquista con dos looks la portada de Vogue

Belinda vuelve a demostrar que sabe reinventarse dentro y fuera de los escenarios. La cantante es la protagonista de la edición de agosto de Vogue Latinoamérica, donde aparece en dos portadas con estilos completamente distintos, destacando un inesperado bob rubio platinado que ya se perfila como uno de los cambios de imagen más comentados del momento.

La publicación presenta dos conceptos editoriales que reflejan diferentes etapas de la artista. Mientras una portada conserva la imagen elegante y sofisticada con la que el público la identifica, la otra apuesta por una transformación total inspirada en la tendencia western y el lujo contemporáneo.

Belinda apuesta por el denim y las firmas de lujo

En el primer concepto de Vogue Latinoamérica, Belinda mantiene su característica melena larga en tonos castaños y luce un maquillaje natural que resalta una imagen fresca y refinada.

El estilismo gira alrededor del denim, con prendas de Levi's combinadas con diseños de casas de moda como Fendi, Miu Miu, Cartier y Pandora. Vestidos, conjuntos de mezclilla y piezas de inspiración western construyen una propuesta que mezcla elegancia con un estilo relajado.

El bob rubio que roba todas las miradas

La segunda portada marca un cambio radical. Belinda aparece con un bob rubio platinado, acompañado por sombreros vaqueros, botas y prendas de mezclilla que llevan la estética cowboy a un nivel completamente editorial.

El look incorpora diseños de Prada, Ferragamo, Polo Ralph Lauren, Chanel y Levi's, además de accesorios firmados por Montserrat Messeguer, logrando una combinación entre moda de lujo y prendas clásicas del estilo western.

Una nueva etapa para Belinda

Además de anticipar los proyectos que prepara en la música y la actuación, incluida una colaboración con Danna, las nuevas portadas consolidan a Belinda como una de las artistas mexicanas con mayor capacidad para transformar su imagen sin perder su esencia.

Con esta sesión para Vogue Latinoamérica, la cantante confirma que la moda también forma parte de su narrativa artística y que cada aparición pública puede convertirse en una declaración de estilo.