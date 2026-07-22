FGR destruye más de mil pastillas de fentanilo aseguradas en investigaciones en Yucatán

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de mil 77 pastillas de fentanilo relacionadas con diversas averiguaciones previas, carpetas de investigación y causas penales iniciadas en Yucatán, como parte del programa permanente para la disposición final de narcóticos asegurados en el país.

El opioide sintético fue trasladado desde la Fiscalía Federal en Yucatán hasta las instalaciones de una empresa privada especializada en el tratamiento y disposición final de sustancias químicas, ubicadas en Tenango, Estado de México, donde se realizó su eliminación bajo la supervisión del Ministerio Público de la Federación.

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Previo a la destrucción del narcótico, las autoridades realizaron el procedimiento de identificación, conteo y pesaje de las mil 77 pastillas de fentanilo para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

La diligencia forma parte de las acciones institucionales destinadas a evitar que este tipo de sustancias regresen al mercado ilícito.

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En el acto participaron representantes de la Fiscalía Federal en Yucatán, elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos oficiales, personal de la empresa encargada de la destrucción, testigos de asistencia y representantes del Órgano Interno de Control, quienes dieron fe de la autenticidad, el peso de los estupefacientes y del correcto desarrollo del procedimiento hasta su conclusión.