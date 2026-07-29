Mañanera de hoy 29 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio.
Actualizar narración
29/07/2026 a las 07:47
"Reafirmo hoy nuestra promesa, KIA México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida", enfatizó el directivo de la automotriz.
29/07/2026 a las 07:46
Andy Kim, presidente de KIA México, indica que esta inversión avanza en total sintonía "con la gran visión nacional del Plan México".
29/07/2026 a las 07:44
El titular de Economía subraya que en la producción de dicho auto se empleará 27% de contenido nacional, lo cual es muy importante.
29/07/2026 a las 07:43
"Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico y con una serie de características muy avanzadas, muy competitivo ", destaca Ebrard Casaubón.
29/07/2026 a las 07:43
En términos de empleos esto significa la creación de 500 nuevos empleos este año y mil 500 nuevos empleos directos entre 2027 y 2030.
29/07/2026 a las 07:42
Se trata de un vehículo eléctrico que comenzará a producirse en una nueva línea de producción en la planta de Pesquería Nuevo León, que arrancará operaciones el 4 de agosto próximo.
29/07/2026 a las 07:42
La inversión será para iniciar la producción de un vehículo que actualmente se hace en Corea.
29/07/2026 a las 07:41
Dicha inversión se realizará durante el periodo 2026-2028.
29/07/2026 a las 07:41
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anuncia la inversión de 649 millones de dólares de la armadora KIA.
29/07/2026 a las 07:39
Hoy se realiza el anuncio de un a importante inversión de la automotriz coreana KIA.
29/07/2026 a las 07:39
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 29 de julio.
IO