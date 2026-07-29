Automovilista le cierra el paso a motociclista al salir de su cochera en Calkiní

Un lesionado y daños materiales de regular cuantía dejo como saldo la imprudencia de un conductor quien al intentar salir con su vehículo de su garaje no se percato de un motociclista que transitaba con preferencia cuando le fue cerrado el paso de manera intempestiva originado que este se impactara y callera al pavimento.

Tras lo ocurrido el conductor del vehículo enseguida bajo de su vehículo y solicito una ambulancia para la valoración del motociclista quien sufrió lesiones no de gravedad por lo que no amerito ser hospitalizado.

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Los hechos ocurrieron en la calle 15 entre 22 y 22ª centro de esta ciudad de Calkiní donde se reporto este hecho de tránsito donde el conductor del vehículo dijo que no se percato del motociclista por ello fue que salió de su garaje sin precaución cuando de pronto escucho el fuerte golpe en su unidad por lo que bajo a ver lo que había ocurrido donde observo al motociclista en el pavimento después del choque, por lo que al ver que tenía algunas escoriaciones solicito el apoyo médico.

Al lugar enseguida llevaron elementos de la policía municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a dirigir el tránsito vehicular mientras llegaba los cuerpos de auxilio.

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Los paramédicos de la cruz roja rápidamente atendieron al lesionado quien tenia una leve lesión en codo derecho por lo que fue atendido en el lugar de los hechos sin embargo no requirió su traslado al hospital integral IMSS Bienestar debido fue una lesión muy leve que no ponía en ri3sgo su integridad física mucho menos su vida, por lo que recibió su curación adecuada.

Por su parte los elementos de la policía municipal pudieron a los dos involucrados a que lleguen a un acuerdo satisfactorio para evitar utilizar la grúa y trasladar las unidades al corralón, por lo que el conductor culpable se comprometió con los gastos del daño de la motocicleta y de cubrir gastos médicos si el lesionado lo requiere mas adelante, por lo que se retiraron los elementos al no haber cargos en contra del automovilista.