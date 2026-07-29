Terremoto en Japón deja 18 muertos; rescatistas buscan supervivientes bajo los escombros

El número de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el suroeste de Japón aumentó a 18, mientras miles de integrantes de los cuerpos de emergencia buscan a posibles supervivientes atrapados debajo de edificios colapsados.

El movimiento ocurrió la tarde del martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. Alcanzó el nivel 7, el máximo de la escala japonesa de intensidad sísmica, en las localidades de Uki e Hikawa. Su epicentro se ubicó a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Entre las víctimas se encuentran cinco personas que murieron tras el derrumbe de una chimenea en una planta de Nippon Paper Industries, en Yatsushiro. Otras cuatro podrían permanecer debajo de los restos de la estructura.

¿Dónde buscan a personas atrapadas tras el terremoto en Japón?

Los equipos de rescate también trabajan en un centro comercial de la cadena Aeon, donde una parte del inmueble se desplomó y se registró una explosión. Al menos tres personas murieron en este lugar y otras permanecían desaparecidas, aunque las autoridades reconocieron que todavía no podían precisar el número total de atrapados.

La primera ministra Sanae Takaichi afirmó que las operaciones se realizan contra reloj, debido a que habían transcurrido más de 20 horas desde el terremoto y aún existían reportes de personas que requerían ayuda.

Noticia Destacada Terremoto en Japón deja al menos 50 heridos, viviendas colapsadas y miles de hogares sin luz

El Gobierno japonés ordenó priorizar la búsqueda, el rescate y la atención de las víctimas, además de mantener una coordinación permanente con las autoridades locales.

¿Cuántos elementos participan en las labores de rescate?

Japón desplegó alrededor de 4 mil 600 integrantes de las Fuerzas de Autodefensa, 2 mil policías y más de mil 400 bomberos. Las autoridades solicitaron reforzar el personal, el equipo y los recursos destinados a las zonas afectadas.

El terremoto provocó daños en viviendas, carreteras, puentes, instalaciones industriales y servicios de transporte. Más de 8 mil 800 personas permanecían en refugios temporales y alrededor de 34 mil 900 hogares registraron cortes de electricidad.

Watch the moment building begin swaying during 7.1 magnitude earthquake hits Japan pic.twitter.com/LpOhibImFc — Surajit (@surajit_ghosh2) July 28, 2026

Terremoto deja cientos de heridos y hospitales saturados

Cientos de personas recibieron atención médica por fracturas, golpes y lesiones causadas por la caída de muebles, estructuras y objetos. Algunos hospitales advirtieron que sus camas comenzaban a resultar insuficientes ante la llegada constante de pacientes.

Las autoridades también mantienen vigilancia por posibles réplicas, deslaves y nuevos colapsos. La Agencia Meteorológica de Japón pidió extremar precauciones durante los próximos días, sobre todo en edificios dañados y zonas donde el suelo perdió estabilidad.

KUMAMOTO, Japan, — A magnitude 7.1 earthquake struck Kumamoto Prefecture on Tuesday afternoon, hospitalizing at least 50 people and triggering a one-meter tsunami advisory for coastal areas.



The quake hit at 4:27 p.m. local time at a depth of 10 kilometers, centered just… pic.twitter.com/pXrDU5Mskf — Plugtvkenya (@Plugtv_kenya) July 28, 2026

Kumamoto ya había sufrido una serie de terremotos en 2016 que dejó más de 200 fallecidos. Japón se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una región con alta actividad sísmica.

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