Vinculan a proceso a Danna Yanina por feminicidio de Dafne Zapata en academia militarizada

Una jueza de Control vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La autoridad judicial consideró que los datos de prueba presentados por la Fiscalía estatal son suficientes para continuar el procedimiento penal contra la joven. Sin embargo, la resolución no representa una sentencia ni determina todavía su responsabilidad definitiva.

Danna Yanina permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira mientras avanza la investigación complementaria. La imputada había sido alumna de la institución y posteriormente comenzó a trabajar como auxiliar de Estrellita “N”, responsable del área donde se encontraban las adolescentes.

¿De qué acusan a Danna Yanina por la muerte de Dafne Zapata?

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga a Danna Yanina por su posible intervención en los hechos que provocaron la muerte de Dafne, de 13 años.

La adolescente ingresó a un curso de verano de la Academia Doenitz y murió pocos días después. La necropsia determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, debido a la presencia de agua en sus pulmones. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

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La madre de Dafne, Alejandra Quintos, ha sostenido que su hija sufrió maltratos dentro de las instalaciones y ha solicitado que se investigue a todas las personas que tuvieron contacto con ella durante el campamento.

Jueza ordena investigar posible privación ilegal de la libertad

Durante la audiencia, la defensa de Danna Yanina denunció que la joven habría sido retenida contra su voluntad por Estrellita “N” después de la muerte de Dafne.

El abogado aseguró que la instructora no quería entregar a la joven a sus familiares. Ante este señalamiento, la jueza ordenó abrir una investigación para determinar si existió una privación ilegal de la libertad.

Esta denuncia se analizará de manera independiente y no modifica, por ahora, la vinculación a proceso dictada por el feminicidio de la adolescente.

#FGJT_Informa El Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Danna Yanina “C” por el delito de Feminicidio, ocurrido el pasado 16 de julio en #CiudadMadero #Tamaulipas

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¿Cuántas personas han sido detenidas por el caso Dafne?

Hasta el momento suman tres personas detenidas por su probable participación en los hechos: Danna Yanina “N”; Jorge Luis “N”, director de la academia, y Estrellita “N”, encargada del cuidado de las menores.

Jorge Luis y Estrellita recibieron prisión preventiva mientras el Ministerio Público presenta los elementos con los que busca obtener su vinculación a proceso.

La Fiscalía informó que continuará con las diligencias para establecer cómo ocurrió la muerte de Dafne y definir la responsabilidad individual de cada integrante de la Academia Doenitz. Tras el caso, autoridades federales también solicitaron revisar el funcionamiento de los centros que ofrecen formación militarizada a menores, debido a que no pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional ni operan como planteles castrenses oficiales.

IO