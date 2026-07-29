Mérida, entre los 20 municipios del país con más víctimas de feminicidio durante el primer semestre de 2026

La capital yucateca figura en la lista nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el primer semestre del 2026

Aunque Yucatán se mantiene fuera de los estados con mayor incidencia de feminicidios, Mérida apareció entre los 20 municipios del país que concentraron el mayor número de víctimas durante el primer semestre de 2026, un indicador que evidencia que la violencia de género también alcanza a una de las entidades con mejores niveles de seguridad pública del país.

De acuerdo con el Informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), entre enero y junio se contabilizaron 315 víctimas de feminicidio en México. De ese total, 109 casos, equivalentes al 34.7 por ciento, ocurrieron en sólo 20 municipios, entre ellos la capital yucateca.

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Panorama nacional

La estadística coloca a Mérida junto con municipios históricamente afectados por este delito, como Culiacán, Reynosa, Benito Juárez (Cancún), Villahermosa, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, León, Irapuato y Mazatlán, aunque con una incidencia considerablemente menor que las ciudades que encabezan la lista.

A nivel estatal, el panorama continúa dominado por entidades donde la violencia contra las mujeres mantiene niveles elevados. Sinaloa ocupó el primer lugar nacional con 42 víctimas, seguido por el Estado de México, con 24; Chiapas, con 21, y la Ciudad de México, con 20. Estas cuatro entidades concentraron más de una tercera parte de todos los feminicidios registrados en el país durante el semestre.

Les siguieron Tamaulipas, Morelos, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca, estados que también reportaron cifras de dos dígitos y mantienen una incidencia superior al promedio nacional.

El informe también revela que Culiacán se consolidó como el municipio con mayor número de víctimas, al acumular 29 feminicidios, equivalente a casi uno de cada diez casos registrados en México. Detrás aparecen Reynosa, con 10 víctimas, mientras que Benito Juárez, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco; Chihuahua capital y la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, contabilizaron cinco casos cada uno.

Contraste estatal

En contraste, Yucatán no figura entre las entidades con mayor número de víctimas ni entre aquellas con las tasas más elevadas de feminicidio, una condición que mantiene al estado fuera de los principales focos rojos del país. Sin embargo, la presencia de Mérida en la relación de municipios con incidencia recuerda que este delito también se presenta en una entidad que históricamente ha destacado por sus bajos índices de violencia.

La medición por tasa de víctimas por cada 100 mil mujeres confirma diferencias importantes entre los estados. Sinaloaregistró una tasa de 2.59, la más alta del país, seguida por Morelos, con 1.50; Sonora, con 0.95, y Tamaulipas, con 0.94, cifras que reflejan un mayor impacto proporcional de este delito sobre la población femenina.

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En el ámbito municipal ocurre una situación similar. Culiacán volvió a encabezar la lista con una tasa de 5.16 víctimas por cada 100 mil mujeres, seguida por Reynosa, Benito Juárez y Villahermosa, municipios donde la violencia feminicida mantiene niveles superiores al promedio nacional.

Para Yucatán, los datos representan un llamado de atención. Aunque la entidad continúa apareciendo entre las más seguras del país en diversos indicadores delictivos y registra la menor incidencia nacional de homicidio doloso, especialistas y colectivos han advertido que la violencia contra las mujeres no puede medirse únicamente con los niveles generales de inseguridad, sino también por la capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar los delitos por razón de género.

Durante 2025, organizaciones civiles ya habían advertido un incremento en los casos de feminicidio en la entidad y señalaron diferencias entre los registros oficiales y los conteos ciudadanos, situación que mantiene vigente el debate sobre la clasificación de las muertes violentas de mujeres y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acceso a la justicia.

El reporte del Sesnsp confirma así que, aunque los mayores focos de violencia feminicida permanecen concentrados en otras regiones del país, Yucatán no está exento de esta problemática, particularmente en Mérida, donde los casos registrados durante el primer semestre colocaron al municipio dentro del grupo de ciudades que concentraron poco más de una tercera parte de los feminicidios cometidos en México.