Ebrard responde a Trump: México tiene el mejor trato comercial y es el principal cliente de Estados Unidos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, respondió este miércoles 29 de julio a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario afirmó que México mantiene una posición comercial favorable frente a otros socios de Estados Unidos y que ambos gobiernos continúan las negociaciones para definir las condiciones de su relación económica.

La respuesta ocurrió después de que Trump aseguró que no le interesa renovar el acuerdo, bajo el argumento de que México y Canadá necesitan más al mercado estadounidense que Estados Unidos a sus dos vecinos.

¿Qué respondió Marcelo Ebrard a Donald Trump sobre el T-MEC?

Ebrard sostuvo que México cuenta actualmente con “el mejor trato” comercial otorgado por Estados Unidos. Atribuyó esta posición a la integración de las cadenas productivas y al volumen de mercancías intercambiadas entre ambos países.

El secretario destacó que México es el principal comprador de productos estadounidenses y aseguró que sus adquisiciones superan las realizadas en conjunto por economías como China, Alemania y Japón.

Noticia Destacada México y Estados Unidos cierran tercera ronda del T-MEC; próxima negociación será en Washington

También relacionó el crecimiento de las exportaciones mexicanas con las condiciones arancelarias vigentes. La Secretaría de Economía informó previamente que 85 por ciento de los productos enviados desde México conserva un arancel de cero por ciento para entrar a Estados Unidos.

Ebrard reconoció que el escenario cambia con rapidez, por lo que el Gobierno mexicano revisa cada semana las medidas adoptadas por Washington. Añadió que la relación se conduce mediante comunicación directa entre la presidenta Sheinbaum, el gobierno de Trump y sus respectivos equipos comerciales.

¿Qué pasará con los nuevos aranceles de Estados Unidos?

El titular de Economía explicó que México no recibió incrementos adicionales durante la primera etapa de una investigación comercial de Estados Unidos que incluyó a 60 economías.

No obstante, permanece abierta otra investigación bajo la Sección 301 sobre el denominado exceso de capacidad industrial. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyó en este proceso a 16 economías, entre ellas México, China, Japón, India, Corea del Sur, Vietnam y la Unión Europea.

Este procedimiento busca determinar si determinadas políticas de producción generan condiciones desfavorables para la industria estadounidense y si corresponde aplicar alguna medida comercial. Washington realizó audiencias públicas sobre el caso en mayo de 2026.

Ebrard señaló que los resultados podrían conocerse durante la primera semana de agosto, por lo que México esperará la decisión antes de definir los siguientes pasos.

#MañaneraDelPueblo. “México ha logrado mantener una posición preferencial en las negociaciones comerciales con EU” porque es el principal exportador y principal comprador de productos de EU y el 85 por ciento del intercambio comercial se mantiene fuera de los aranceles, explica… pic.twitter.com/3SyrbXoern — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 29, 2026

¿Cuándo será la próxima negociación entre México y Estados Unidos?

La cuarta ronda bilateral sobre la revisión del T-MEC está programada para septiembre de 2026 en Washington. Los equipos abordarán temas como automóviles, acero, aluminio, agricultura, trabajo, servicios de pagos electrónicos y seguridad económica.

El objetivo del Gobierno mexicano será conservar una posición preferencial frente a otros países y conocer las condiciones arancelarias que Estados Unidos aplicará a sus distintos socios.

Pese a las declaraciones de Trump, el tratado no ha sido cancelado. El T-MEC mantiene su vigencia hasta 2036 y continuará sujeto a revisiones anuales mientras los tres gobiernos no acuerden extenderlo por otro periodo de 16 años.

IO