Mañanera de hoy 3 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Morelia, Michoacán la conferencia mañanera de este viernes 3 de julio.
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03/07/2026 a las 07:45
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presenta el balance de incidencia delictiva del estado de Michoacán.
03/07/2026 a las 07:44
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, da la bienvenida a la Presidenta de la República.
03/07/2026 a las 07:40
Se realiza un enlace a Guerrero donde la gobernadora, Evelyn Salgado y el director de IMSS-Bienestar informan avances en el hospital general de Ometepec.
03/07/2026 a las 07:38
Acompañan a la presidenta secretarios de distintas dependencias, para brindar un informe de acciones en la entidad.
03/07/2026 a las 07:37
Hoy la conferencia se lleva a cabo desade Morelia, Michoacán.
03/07/2026 a las 07:37
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 3 de julio.
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