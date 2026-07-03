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Mañanera de hoy 3 de julio  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 3 de julio desde Morelia, Michoacán.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

3 de jul de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Morelia, Michoacán la conferencia mañanera de este viernes 3 de julio.

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03/07/2026 a las 07:37

Hoy la conferencia se lleva a cabo desade Morelia, Michoacán.

03/07/2026 a las 07:37

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 3 de julio.

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