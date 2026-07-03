México vs. Inglaterra: el delfín Hidalgo ya eligió al ganador del partido

A solo unos días del esperado duelo entre México e Inglaterra, un viejo conocido de las redes sociales volvió a convertirse en protagonista. El delfín Hidalgo, del parque acuático Dolphin Discovery de Isla Mujeres, realizó una nueva predicción y aseguró que el Tricolor será el equipo que avance a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El pronóstico fue compartido en las cuentas oficiales del recinto, donde el mamífero eligió a México como vencedor del compromiso que se disputará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, correspondiente a los octavos de final.

El delfín Hidalgo mantiene su confianza en el Tricolor

En el video difundido por Dolphin Discovery, el delfín Hidalgo respondió a la dinámica en la que debía elegir al ganador del encuentro entre México e Inglaterra. Sin titubear, el animal se inclinó por la Selección Mexicana, alimentando la ilusión de miles de aficionados que esperan ver al equipo de Javier Aguirre avanzar a los cuartos de final.

La predicción llega en un momento de gran expectativa, ya que ambos equipos llegan invictos al compromiso tras superar con éxito las primeras rondas del torneo.

@dolphindiscovery ¡Hidalgo ya hizo su predicción! 🐬⚽🇲🇽 Nuestro delfín eligió a México como ganador del duelo ante Inglaterra. 👀🔥 ¿Acertará una vez más o habrá sorpresa en la cancha? 💬 Déjanos tu pronóstico en los comentarios. Hidalgo has made his prediction! 🐬⚽🇲🇽 Our dolphin is backing Mexico to defeat England. 👀🔥 Will Hidalgo get it right again, or will the match bring a surprise? 💬 Share your score prediction in the comments! ♬ sonido original - dolphindiscovery

Sus pronósticos han llamado la atención de los aficionados

La popularidad del delfín Hidalgo ha crecido durante la Copa del Mundo debido a que, hasta el momento, ha acertado los resultados favorables de la Selección Mexicana en el torneo.

Esa racha de aciertos ha provocado que muchos aficionados sigan de cerca cada una de sus predicciones, convirtiéndolo en una curiosa "cábala" para los seguidores del conjunto nacional.

México busca un histórico pase a cuartos de final

El encuentro frente a Inglaterra representa uno de los mayores retos para el Tricolor en la Copa del Mundo. Después de eliminar a Ecuador por marcador de 2-0, la escuadra mexicana intentará romper una sequía de cuatro décadas sin disputar los cuartos de final de un Mundial.

Mientras la ilusión crece entre la afición, el pronóstico del delfín Hidalgo se suma al ambiente de optimismo que rodea al combinado nacional de cara a uno de los partidos más importantes de su historia reciente.