Tragedia en la carretera federal 307: Accidente de volquete deja un fallecido y un lesionado

Un trabajador perdió la vida y otro más resultó gravemente lesionado tras la volcadura de un volquete registrada la tarde de este jueves sobre la carretera federal 307, en el tramo Tulum–Playa del Carmen, a la altura del kilómetro 247. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, debido a que la pesada unidad terminó impactándose contra un poste de alta tensión, lo que representó un riesgo adicional para quienes transitaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el volquete circulaba en dirección de sur a norte cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la unidad, salió de la cinta asfáltica y volcó violentamente.

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Tras el impacto, el vehículo quedó completamente destruido al chocar contra la estructura de energía eléctrica. Uno de los ocupantes salió proyectado y quedó tendido a un costado de la unidad, donde fue confirmado sin signos vitales.

"La unidad quedó completamente destruida y uno de los trabajadores falleció en el lugar, mientras que otro fue trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones que presentaba", señalaron de manera preliminar personas que presenciaron el accidente.

Al sitio acudieron paramédicos de empresas privadas, quienes brindaron atención prehospitalaria al sobreviviente antes de trasladarlo a un hospital de Playa del Carmen, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

También arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Tulum, quienes realizaron maniobras para asegurar el área y desconectar los cables de alta tensión, con el fin de evitar un accidente mayor derivado del daño ocasionado al poste.

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Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras acordonaron el lugar y coordinaron las labores de vialidad mientras se esperaba el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado y personal del Servicio Médico Forense (Semefo), encargados del levantamiento del cuerpo y del inicio de las diligencias correspondientes.

Las autoridades realizarán los peritajes para determinar las causas que originaron el fatal accidente.